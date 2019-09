Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit orvosok szerint is nagy változást hozhat az az új rákgyógyszer, amely sokat javított egy kétéves kislány állapotán. A készítményt Európában már engedélyezték.","shortLead":"A brit orvosok szerint is nagy változást hozhat az az új rákgyógyszer, amely sokat javított egy kétéves kislány...","id":"20190924_rak_tumor_daganat_gyogyszer_larotrectinib_bayer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efe8e8-f02e-45f5-bc07-6502b1d5962b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_rak_tumor_daganat_gyogyszer_larotrectinib_bayer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:03","title":"Legyőzzük a rákot? Forradalmian új készítményt engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó kedv, de sok kicsi sokra mehet, különösen egy olyan ingadozó értékű pénzeszköznél, mint amilyen a Bitcoin.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó...","id":"20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831cae75-c278-4804-a003-28d4334a3d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Akár meg is gazdagodhat a Pirate Bay a torrentezők adományaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","shortLead":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","id":"20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9410f2-94d1-456e-9273-d916c9cc2aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:08","title":"A Daimlert is elérte a dízelbotrány, 290 milliárd forintot fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek fenntartására.","shortLead":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek...","id":"20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410e993-cf32-4808-9aeb-6848b6baaf14","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:16","title":"Orosz cég húzta be a Honvédelmi Minisztérium milliárdos megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","shortLead":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","id":"20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72b018-e5c2-4322-9b25-f7b7019fc9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:42","title":"Terézvárosban tízezer forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","id":"20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c4a3f-dfdb-45c2-b62f-21b7844422c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:29","title":"Már magyar szállodák is előre kérik a pénzt a Neckermann ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]