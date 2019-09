Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","shortLead":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","id":"20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4add4-fcef-4087-b38a-d1b7d272aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:16","title":"A csődbe ment Thomas Cook utasainak hazaszállítása minden idők legdrágább ilyen művelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeaa8815-c8ca-4e11-82cb-7483f9458ce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos baleset történt a csányi óvoda udvarán, egy hatéves kislány az áldozat, de két másik gyermek is megsérült.","shortLead":"Halálos baleset történt a csányi óvoda udvarán, egy hatéves kislány az áldozat, de két másik gyermek is megsérült.","id":"20190926_Eldolt_egy_maszoka_Csanyban_egy_kislany_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeaa8815-c8ca-4e11-82cb-7483f9458ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e380d149-5346-47f1-8774-4e0e72eb75af","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Eldolt_egy_maszoka_Csanyban_egy_kislany_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:14","title":"Eldőlt egy mászóka Csányban, egy kislány meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6a50b-5a06-45cf-8e57-10515ee03359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól csak az utóbbi kifejezést fogadják el hivatalos bejegyzésként, a többieknek át kell majd íratni egy okmányirodában.","shortLead":"Mostantól csak az utóbbi kifejezést fogadják el hivatalos bejegyzésként, a többieknek át kell majd íratni...","id":"20190927_Porul_jarhat_akinek_dizel_van_beirva_gazolaj_helyett_a_forgalmijaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c6a50b-5a06-45cf-8e57-10515ee03359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a1cfe1-6a8e-402a-9ccd-69877011ab90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Porul_jarhat_akinek_dizel_van_beirva_gazolaj_helyett_a_forgalmijaba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:58","title":"Pórul járhat, akinek dízel van beírva gázolaj helyett a forgalmijába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5822d31e-1915-44cf-823a-1e93bd69967a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt operatőr-rendező tévésorozatával példátlan módon bántak el. A 25 részes filmjének sugárzását váratlanul, minden indoklás nélkül félbehagyták.","shortLead":"A múlt héten elhunyt operatőr-rendező tévésorozatával példátlan módon bántak el. A 25 részes filmjének sugárzását...","id":"20190926_Pergotuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5822d31e-1915-44cf-823a-1e93bd69967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bfbb76-c816-4e78-b6b4-b2285f9eb310","keywords":null,"link":"/360/20190926_Pergotuzben","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:00","title":"Sára Sándor Krónikája párját ritkító cenzúratörténeti abszurd a Kádár-korból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek Szíriába? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat a hvg360 hírháttér műsorából. Gergely Márton Keresztes Imrével beszélget. ","shortLead":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek...","id":"20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9758d617-b81a-433e-af42-67d243c9a7d6","keywords":null,"link":"/360/20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:00","title":"360 másodpercben válaszolunk: lesz-e újabb menekültválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7b19c-bd85-4921-bfe5-a6f9ab18d1ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zalai rendőrök türelmesek voltak, felsegítették, majd hazaszállították a férfit.","shortLead":"A zalai rendőrök türelmesek voltak, felsegítették, majd hazaszállították a férfit.","id":"20190927_zalaegerszeg_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7b19c-bd85-4921-bfe5-a6f9ab18d1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d269d883-b3e0-425c-bfd0-926d2541fc93","keywords":null,"link":"/elet/20190927_zalaegerszeg_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:12","title":"Megható videó: rendőrök segítettek egy idős férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]