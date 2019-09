Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"913715a1-891b-48d5-8bdb-3f4dfe025887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új plakát Puzsért, Tarlóst, Berkit és Thürmert Orbán Viktor bábjaként mutatja be.","shortLead":"Egy új plakát Puzsért, Tarlóst, Berkit és Thürmert Orbán Viktor bábjaként mutatja be.","id":"20190925_Cirkusz_es_a_nyulak_utan_megjelentek_a_babok_is_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=913715a1-891b-48d5-8bdb-3f4dfe025887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46e1bb-21b4-4bca-b40c-92c2b9f15dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Cirkusz_es_a_nyulak_utan_megjelentek_a_babok_is_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:38","title":"Zajlik a kampány: cirkusz és a nyulak után megjelentek a bábok is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt korábban nem voltak hajlandóak megtenni. Ez az első olyan eset, amikor egy hazai bíróság a gyakorlatban alkalmazta az Európai Unió Bíróságának azon általános érvényű határozatát, amely szerint a bíróságnak akkor is joga van védelmet adni, ha a kormány hatósága ezt nem tenné.","shortLead":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt...","id":"20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c74698-d800-4f7f-8145-3b5501dbf2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:42","title":"Precedensértékű ítélettel kapott menedékjogot Magyarországon egy orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az ellenzék fogadkozik, a Fidesz is nagy erőkkel készül az önkormányzati választásra, hogy elhódítson párat a még nem kormánypárti önkormányzatokból – ezeket veszi végig a HVG cikke.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az ellenzék fogadkozik, a Fidesz is nagy erőkkel készül az önkormányzati választásra, hogy elhódítson párat...","id":"20190926_Igy_boritana_az_egesz_orszagot_narancsba_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a89d55-b1e0-40b5-bd18-297757068152","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Igy_boritana_az_egesz_orszagot_narancsba_a_Fidesz","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:11","title":"Így borítaná az egész országot narancsba a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ebc131-ba21-496c-bff7-791a920a28b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzt tolt a bodajki kastély felújításába az új tulajdonos, aki szintén nem ismeretlen vállalkozó.","shortLead":"Pénzt tolt a bodajki kastély felújításába az új tulajdonos, aki szintén nem ismeretlen vállalkozó.","id":"201939_bdjkreal_estate_ujabbkastelyt_epitenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ebc131-ba21-496c-bff7-791a920a28b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db36b7a3-16a9-4d14-b1b3-b80d7c5ba3fd","keywords":null,"link":"/360/201939_bdjkreal_estate_ujabbkastelyt_epitenek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:30","title":"Újabb \"Tiborcz-kastély\" szépül meg, de már a kormányfő veje nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőröket azzal gyanúsítják, hogy a Ján Kuciak oknyomozó újságíró megöletésével vádolt Marian Kocner üzletember számára gyűjtöttek adatokat újságírókról és vezető ügyészekről.\r

","shortLead":"A rendőröket azzal gyanúsítják, hogy a Ján Kuciak oknyomozó újságíró megöletésével vádolt Marian Kocner üzletember...","id":"20190926_Magas_rangu_rendoroket_vettek_orizetbe_Szlovakiaban_ujsagirok_torvenytelen_megfigyelese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11f307-7e60-4791-bc7f-fa096944a053","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Magas_rangu_rendoroket_vettek_orizetbe_Szlovakiaban_ujsagirok_torvenytelen_megfigyelese_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:50","title":"Magas rangú rendőröket vettek őrizetbe Szlovákiában újságírók törvénytelen megfigyelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.","shortLead":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez...","id":"20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea171f4-b56a-460f-99bd-224229bd9779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:03","title":"Az Amazon megcsinálta a mikrót, amely érti a szavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új lap címe mindent elmond. ","shortLead":"Az új lap címe mindent elmond. ","id":"20190926_Tarlos_cimmel_uj_ujsag_jelent_meg_a_piacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ae725-4108-4425-9060-ceaa1ea3bf99","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Tarlos_cimmel_uj_ujsag_jelent_meg_a_piacon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:36","title":"„Tarlós” címmel új újság jelent meg a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","shortLead":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","id":"20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5b6449-233a-42a6-bb2b-1b47002604a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:19","title":"Szijjártó New Yorkig ment, hogy összehangolják az újabb Orbán–Putyin-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]