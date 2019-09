Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","shortLead":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","id":"20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464aa621-ed96-4439-aadd-4f17f666ee22","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:39","title":"Erős földrengés volt Indonéziában: 20-an meghaltak és több százan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amely a 2017-ben azonosított Oumuamua után immár hivatalosan is a második észlelt objektum, amely a csillagközi tér mélyéből érkezett.","shortLead":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről...","id":"20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268128e-89bf-48c2-95e3-7f9856c88315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:33","title":"Megvan a Naprendszeren kívülről érkezett \"jövevény\" neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt. ","id":"20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c4a3f-dfdb-45c2-b62f-21b7844422c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Mar_magyar_szallodak_is_elore_kerik_a_penzt_a_Neckermann_ugyfeleitol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:29","title":"Már magyar szállodák is előre kérik a pénzt a Neckermann ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról. A felfüggesztés felülvizsgálatával megbízott Bölcsek Tanácsa ugyanis csak ezután kezdheti el az érdemi munkáját. Mindeközben a Néppártban is meglepve tapasztalják, mennyire megkedvelte a Fidesz felfüggesztéséből származó játékterét a magyar kormányfő. Orbán Viktor folyamatosan a leshatáron mozog, és az új uniós költségvetés vitájában is helyzetbe akar kerülni. Függetlenül attól, hogy végül ki lesz a magyar uniós biztos.","shortLead":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról...","id":"201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb6c94-cfbf-4217-a11d-49e8666b7b84","keywords":null,"link":"/360/201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:00","title":"Tovább tarthat Orbán Viktor pávatánca az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","shortLead":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","id":"20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd48ff2-8e4b-4277-9a33-a5b128804855","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:32","title":"Amikor legutóbb teázott, nyelt egy kis műanyagot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgyöt megbüntette a szövetség.","shortLead":"Bognár Györgyöt megbüntette a szövetség.","id":"20190925_Beszolt_az_MLSZnek_szazezer_forintot_kell_fizetnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7197733-0367-4f00-ad50-b46a9f209395","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Beszolt_az_MLSZnek_szazezer_forintot_kell_fizetnie","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:13","title":"NB II-es meccsek lebutításáról beszélt, százezer forintot fizethet Bognár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","shortLead":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","id":"20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8f932-ea9d-425e-a202-c7077dd1b2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:37","title":"Életveszélyes manőverrel előztek türelmetlen autósok az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek gyártójával szeretne együttműködni.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek...","id":"20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232506ff-fd38-42f1-a354-ca822fcb436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:33","title":"Mintha Ray-Ban lenne, olyan lehet a Facebook szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]