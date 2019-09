Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, mi történt.","id":"20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286a7cf7-b369-4604-9c87-faed30c3884b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:58","title":"Elütött két kerékpárost egy autó Cegléden, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","shortLead":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","id":"20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5d3d-f7ba-4ee2-941d-82ff16b1248b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:56","title":"Átverte a köztévé a DK-t, nem olvasták be a követelésüket, helyette cirkusznak nevezték akciójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi versenytársát egyelőre nem látni, azért itt is elképesztő összegekkel találkozunk.","shortLead":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi...","id":"20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f072e-c9f1-4f50-b750-a388848c5d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:20","title":"Milliárdos trónkövetelők: akik a bitcoinnal harcba szállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46591137-fed3-459c-83de-b625afad663f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség egy kis éneklésre is kapható volt. ","id":"20190929_Bryan_Adams_ingyenes_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46591137-fed3-459c-83de-b625afad663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab479334-de71-45d7-8a4f-f475c6c2b0c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Bryan_Adams_ingyenes_koncert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:56","title":"Több mint hetvenezren buliztak Bryan Adams koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208daa9c-0b4c-4e08-bc44-ac10f706f482","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_klimavaltozas_megallitasa_rakgyogyszer_larotrectinib_bayer_visszahivos_csalas_iphone_11_pro_max_akkumulatora_xiaomi_mi_mix_alpha","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:03","title":"Ez történt: beengedték Európába a forradalmi rákgyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A területet évek óta elemző kutatók szerint a bizonyítható, hogy magyar kormányügynökségek trollokkal manipulálják a Facebookot.\r

","shortLead":"A területet évek óta elemző kutatók szerint a bizonyítható, hogy magyar kormányügynökségek trollokkal manipulálják...","id":"20190928_Oxfordi_kutatok_trollok_es_automata_profilok_segitik_a_kormany_mediamanipulacioit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ee9372-a966-4f3f-b18e-9c17ac373ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_Oxfordi_kutatok_trollok_es_automata_profilok_segitik_a_kormany_mediamanipulacioit","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:11","title":"Oxfordi kutatók: trollok és automata profilok segítik a kormány médiamanipulációit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","shortLead":"A bíborvörös orosz járgányba nemcsak benzint, hanem LPG-t is lehet tankolni.","id":"20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad43617-377e-45dc-906d-e0d133a19df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b4c108-c19f-49a9-9ba2-a3ada20f2392","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_a_kultikus_ezerotos_budapesten_aruljak_ezt_a_remek_regi_ladat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 06:41","title":"A kultikus ezerötös: Budapesten árulják ezt a remek régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító csónakra, amely olyan komoyl sérüléseket szenvedett, hogy elsüllyedt.","shortLead":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító...","id":"20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a15f79-905f-433a-a322-d7cd36ca6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:03","title":"Felbőszült rozmár süllyesztette el az orosz haditengerészet kishajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]