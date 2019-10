Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden pillanatát. Aztán újra munka, de életben tartott minket, hogy a balzsamosan meleg estéken jó volt üldögélni a hangulatos, szabadtéri helyeken egy ital mellett, vagy hétvégén a strandon tovább élvezni a nyarat. Most azonban nyakunkon a hideg, borús őszi napok. Összegyűjtöttünk pár tippet arra, hogy hogyan őrizzük meg jókedvünket és vitalitásunkat az évszakváltással. \r

","shortLead":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden...","id":"remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f116a2-ad9a-487d-8f43-450d3dff806e","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","timestamp":"2019. október. 01. 07:30","title":"Jönnek a szürke hétköznapok: mit tegyünk, hogy megmaradjon a jókedvünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári vádlott több lövést is leadott a lakása közelében várakozókra.","shortLead":"A székesfehérvári vádlott több lövést is leadott a lakása közelében várakozókra.","id":"20191002_Nyolc_ev_bortont_kapott_a_buszmegallokban_allokra_tuzet_nyito_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29538dab-f412-416d-a8e0-f78514325442","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Nyolc_ev_bortont_kapott_a_buszmegallokban_allokra_tuzet_nyito_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 16:32","title":"Buszmegállókban állókra lövöldözött, 8 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831119e7-6478-47d3-8048-8d48d0f1262a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Marabu_FekNyuz_Modszerek1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=831119e7-6478-47d3-8048-8d48d0f1262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b0c6f-f6d0-499f-8656-a69a5596e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Marabu_FekNyuz_Modszerek1","timestamp":"2019. október. 02. 09:20","title":"Marabu FékNyúz: Módszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden kezdődött tüntetéseknek. Egy embert elütött egy civil autó.\r

\r

","shortLead":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden...","id":"20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49945eef-6073-491b-a792-6291aa01d3c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 01. 12:14","title":"Mellbe lőttek a rendőrök egy férfit a hongkongi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","shortLead":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","id":"20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adb07ff-b18a-4d93-b510-1ddb60946468","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2019. október. 02. 14:52","title":"Piacra dobják az Uno Braille-írásos verzióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62af1ae-b58d-4d77-9f0a-fb2002f6fc07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Francia rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb munkakörülményekért.","shortLead":"Francia rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb...","id":"20191002_Tobb_ezer_rendor_tuntetett_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62af1ae-b58d-4d77-9f0a-fb2002f6fc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08ea86-ec97-4e3d-a9e4-4ee3098f9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Tobb_ezer_rendor_tuntetett_Parizsban","timestamp":"2019. október. 02. 16:40","title":"Több ezer rendőr tüntetett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei azonban lépett.","shortLead":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei...","id":"20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abaef0-592a-4e15-b82e-869336d3a020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","timestamp":"2019. október. 02. 18:03","title":"Bezárt egy kiskaput a Huawei, végképp Google-mentesítették a Mate30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest, a köztévé nem sajnálja rá a pénzt. ","shortLead":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest...","id":"20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22916c7a-5f48-4df9-83fe-558713c08fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","timestamp":"2019. október. 01. 16:19","title":"MTVA: 70 milliárd megy csak sportesemények közvetítési jogaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]