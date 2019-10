Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

160 ezer forintba kerül az átlagos budapesti albérlet
A tavalyinál lassabb ütemben drágulnak a kiadó lakások.

Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk
A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is.

Direkt a drága kocsikat karcolta az újpesti vandál
A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.

Putyin merész viccel provokálta az amerikaiakat
Az orosz elnök humoros kedvében volt.

Kirabolta és hagyta meghalni mozgássérült lakótársát egy pár
A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.

Megjött a korlátlan mobilnet és beszélgetés a Telekom kártyás előfizetőinek

A feltöltőkártyás ügyfelek számára is elérhetők a korlátlan csomagok a Telekomnál. Az új dominós konstrukcióban a beszélgetést és a nethasználatot sem számolja a szolgáltató. Az új dominós konstrukcióban a beszélgetést és a nethasználatot sem számolja a szolgáltató.","shortLead":"A feltöltőkártyás ügyfelek számára is elérhetők a korlátlan csomagok a Telekomnál. Négy rendőrt késeltek halálra Párizsban
A saját kollégáira rontott rá késsel egy férfi.

CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer
Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.