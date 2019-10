Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","shortLead":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","id":"20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37caf71c-be17-42d0-a872-6d2751a9f341","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","timestamp":"2019. október. 02. 12:16","title":"Ismét Budapesten járt Claudia Cardinale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik a barátaik. ","shortLead":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik...","id":"20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf2f97-2989-49bf-ba73-734557447909","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","timestamp":"2019. október. 01. 20:44","title":"Kövér a választásokról: Csak azoknak tudunk a partnerei lenni, akik barátot látnak bennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi hat évben csaknem meghatszorozódott.","shortLead":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi...","id":"20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e489dbc-7ea3-4c22-87ef-a87df53810aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","timestamp":"2019. október. 03. 13:03","title":"Fontos gyógyszerekből van hiány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tanúsítvány létrehozását Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője kezdeményezte.","shortLead":"A tanúsítvány létrehozását Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője kezdeményezte.","id":"20191002_Rangos_europai_elismerest_kapott_a_Magyar_Nemzeti_Cirkusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1054b-1430-47f2-8e12-bae48d6ccd73","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Rangos_europai_elismerest_kapott_a_Magyar_Nemzeti_Cirkusz","timestamp":"2019. október. 02. 20:15","title":"Európai elismerést kapott a Magyar Nemzeti Cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2bd94d-41bc-466f-b6cc-bc23312e6d17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az a határidő, amíg a Spanyolországból elüldözött zsidók leszármazottjai spanyol állampolgárságot kérhettek. 127 ezren jelentkeztek, többségük Dél-Amerikából.","shortLead":"Lejárt az a határidő, amíg a Spanyolországból elüldözött zsidók leszármazottjai spanyol állampolgárságot kérhettek. 127...","id":"20191001_127_ezer_Spanyolorszagon_kivul_elo_zsido_kerelmezett_spanyol_allampolgarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2bd94d-41bc-466f-b6cc-bc23312e6d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c128f-08a0-4656-87f4-a86a9e1628e8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_127_ezer_Spanyolorszagon_kivul_elo_zsido_kerelmezett_spanyol_allampolgarsagot","timestamp":"2019. október. 01. 17:25","title":"127 ezer Spanyolországon kívül élő zsidó kérelmezett spanyol állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","shortLead":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","id":"20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb180dfb-e75c-494a-9778-d1120b4c2684","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","timestamp":"2019. október. 01. 19:47","title":"Karácsony 20 ezer forintos fűtési támogatást ígér minden rászoruló budapesti nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]