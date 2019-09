Szabó Tímea

a Párbeszéd frakcióvezetője, társelnöke

Mi van a kazettán?

címmel rendkívüli sajtótájékoztatót tart a csütörtökön nyilvánosságra került hangfelvétellel kapcsolatban.

Helyszín:

a Képviselői Irodaház bejárata előtt

(Budapest, V. Széchenyi rakpart 19.)

Javában zajlik az önkormányzati kampány, és ahogy egyre közelebb kerülünk október 13-hoz, úgy látszik egyértelműen, hogy süllyed le a fidesz egyre mélyebbre. látjuk, hogy karéácsony gergelyt paparazzók követik, hogy megpróbálják megzavarni a fellépéseit, tegnap jelezte, hogy egyértelműen követte őt egy fotós, összevágott, manipulált hangfelvételekkel próbálják lejératni az ellenzéket. a minap napvilágot látott egy eltorzított, és manpiulált hangfelvétel, ennek a fidesz résézőrl azvolt a célja,h ogy megyengyítse karácsony kampányát és megrendítse az ellenzéki egységet, ami az elúlt hónapokban kialakult. ewgyértelmű, hogy a fidesz és tarlós istván retteg, hiszen az elmúlt hetek összes mérések azt mutatta, hogy karácsony fej fej mellett áll tarlóssal szemben, komoly esélye van mnegnyerni a választást. van egy rossz hírünk a számukra, az ellenzéki egység még osha nem volt annyira erős, mint most, soha nem álltunk még egüytt erősen annyira karácsony mögött, mint most. de úgy látszik, hogy ennek a manipulált hangfelvételnek köszönhetően egy új fejezet nyílt, ahogy elemeztük ennek a hangfelvételt, többen, többször meghallgattuk, úgy ismerték fel a párbeszéd elnökségének a tagjai, hogy hol és mikor készült a felvétel. felismerték,h ogy ez a felvétel a párbeszéd elnökségi ülésein készültek. azt gyanítjuk, hogy nem egy elnökségi ülés hanganyagát vágták össze, hanem többől. arra alapozzuk ezt az állításunka,t hogy tufjuk,h ogy mik hangzottak el ezeken az üléseken, nem vaguynk james bondok, de ahogy megpróbáltuk letisztítani a felvételeket, felismertük a kérdezőket, és nem utolsósorban hallatszik egy gyerekhang, aki nem más, mint az én gyerekem. mivel pici, rendszeres látogatója ezeknek az elnökségi üléseknek. úgy tűnik, hogy valaki, agy valakik rendszeresen hallgatják a párbeszéd üléseit, ezt rögzítik és visszaélésszerűen nyilvánosságra hozzák. a mai napon feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, tiltott adatszerzés bűncselekménye miatt. ezt a btk alapesetben 3 év szabadságvesztéssel büntetni, súlyosabb esetekben jelentős érdeksérelmet okozva öt évig terjedő börtönnel is sújtható. nemt udjuk, hogy kik követték el a bűncselekményt, annak kiderítése a nyomozóhatóságok feladata. politikusként csak azt tudjuk, hogy kinek áll érdekében rögzíteni ezt: ez pedig a fidesz. a leghatározottabban felszólítjuk a hatóságokat, hogy nyomozzák ki, hogyan történhetett meg ez a felvétel, nyomozzák ki, hogy ezek az elnökségi ülések, itt, a képviselői irodaházban történtek, ahol ogy képviselők dolgoznak, és ami nemzetbiztonságilag egy védett intézet. hogyan fordulhat elő, hogy ennek a hanganyagát vbárki rögzíti és ez nyilvánosságra kerül? mi, a párbeszéd elnökségével és képviselőjelöltjeivel készen állunk arra, hogy minden, a birtokunkban lévő tudást megosszuk a hatóságokkal, és minden kérdésre megadjuk a váalszt, ami segíti az ő munkájukat. ilyen eszközöket az ellenzéknek nem áll érdekében bevetni.