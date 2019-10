Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol - írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem.

Teljes ellenzéki egység nincs: a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben induló Péterffy Attila mögé az LMP-t leszámítva minden párt odaállt, ők viszont Kóbor József biokémikust indítják. A Fidesz a várost csődközelbe juttató Páva Zsolt helyett Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázóval, a város sportért felelős cégének vezetőjével akarja megtartani Pécset.

A választás tétjéből adódóan felfokozott hangulatra, aktivista tömegekre és plakáthegyekre számítottunk, ehelyett egy álmos nagyvárosba érkeztünk pénteken, úgy tűnt, senki sem feszül bele a kampányba. Míg a szintén csatatérnek számító Miskolcon szinte minden villanypóznáról politikusok arcképe néz le ránk, addig itt a kandeláber-plakátok elég szellősek.

© Kaufmann Balázs

A lejárató akciókat a Fidesz itt is az ifjúsági szervezetére hagyja: a város egyik legforgalmasabb részén, az Árkád előtt futottunk bele egy "Hazudósok" feliratú, vörös hátterű plakátba az ex-Simicska oszlopon, amelyen Péterffy Attila látható, háta mögött mások mellett Gyurcsány Ferenc DK elnökkel, a korábban helyben meghatározó Tóth Bertalan MSZP-elnökkel és az országgyűlési választáson győztes Mellár Tamással.

Tudjuk, a plakátok mellett a választók személyes megszólítása legalább annyira fontos, így megnéztük ezt a kínálatot is. A Rákóczi úton unatkozó, aláírásokat gyűjtő fideszes bácsikákba botlottunk; pár száz méterrel arrébb Péterffy Attila aktivistái kampányoltak némileg nagyobb lendülettel; a Széchenyi téren pedig néhány LMP-s használta ki szórólapozásra a Pécsi Napok nevű rendezvényt.

A belvároson kívül sem tudunk fideszes aktivistahadról beszámolni, láthatóan jóval komolyabb erőfeszítéseket tesz az ellenzék, mint a kormányoldal. Péntek este például Péterffy egy gazdasági helyzetről tartott fórumon vett részt, majd a pécsi "bulinegyedben", a Király utcán sétált végig kampánycsapata egy részével. Az LMP is hasonló módon gondolkodott, a saját fórumukról megérkezett Demeter Márta és a mellettük kampányoló Vona Gábor is a belvárosba, utóbbi még néhány szelfire is összeállt a "rajongóival". Vona az LMP volt társelnöke, Keresztes László Lóránt meghívására érkezett egy rendezvényre.

Demeter Márta és Keresztes László Lóránt © MTI / Sóki Tamás

Az LMP királyt csinál?

Az LMP mozgása érdekes, kérdés, hogy miattuk szállnak-e majd el Péterffy polgármesteri esélyei. Matematikai esélye még volna az ellenzéknek a győzelemre: Mellár Tamás 2018-ban az országgyűlési választáson legyőzte a fideszes jelöltet, az EP-választáson pedig csak 42,7 százalékot szerzett a Fidesz. Páva Zsolt öt éve sem tarolt: 39 százalékkal lett polgármester egy szétaprózott pályán. Az LMP azzal indokolta a külön indulását, hogy Péterffy és Vári is ejtőernyős, illetve olyan ellenzéki jelöltet nem tudnak támogatni, aki részt vett a mecseki erdők pusztításában. Ezt az LMP csak érvként hozta fel, a Fidesz viszont ezzel kampányol Péterffy ellen. Azért sem szálltak be az LMP-sek, mert elmondásuk szerint az ellenzéki egyeztetések közben a többi párt kész tények elé állította őket Péterffy indulásával.

Pécsért most küzd a baloldal, holott az Toller László regnálása alatt baloldali fellegvárnak számított, a "baranyai lobbi" olyannyira erős volt, hogy Gyurcsány Ferenc nagyban nekik köszönhette miniszterelnökségét. Toller 2006-os balesete után Tasnádi Péter lett a polgármester, aki 2009-ben súlyos betegség következtében elhunyt. Időközben viszont az MSZP a korábbi erős vezető hiányában meggyengült és a kormány vesszőfutása alól sem tudták kivonni magukat.

A várost 2009 tavaszán veszítette el a baloldal, amikor Páva Zsolt időközi választáson legyőzte az akkor még MSZP-s Szili Katalint. Páva azóta regnál, a Fidesz "nyomasztó fölénye" egészen Mellár győzelméig tartott, akit a feltételezések szerint még csalódott fideszesek is támogattak. A mostani ellenzéki összefogást is ő szorgalmazta a Mindenki Pécsért Egyesület ernyője alatt. Mellár mögé sem állt be amúgy anno az LMP, de a Jobbik és Momentum sem.

© Kaufmann Balázs

Kubatov-lista akcióban?

Több pécsit is megállítottunk az utcán, de magánügynek tekintették, hogy kire szavaznak majd, nem szívesen nyíltak meg, annál inkább gyanúsabban méregettek minket. Egy a húszas évei elején járó nő vállalta fel, hogy ő bizony ellenzéki szavazó és a környezetében sem találni olyat, aki a Fideszre szavazna. Viszont ez ugyanígy volt a tavalyi választáson is, aztán jött a sokk Orbánék kétharmados győzelmével. Attól tart, hogy ez megismétlődhet és megerősítette az általunk tapasztaltakat, hogy meglehetősen latymatag a kampány a téthez képest.

Nem véletlen, hogy nem pörgeti túl a Fidesz a kampányt - mondta Horváth Csaba politológus, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának docense. Pécsen az önkormányzati választásokon amúgy sem szoktak egymásnak esni a pártok, még egy ilyen kiélezett helyzetben sem, mint a jelenlegi. A helyi politika amúgy is kevésbé mozgatja meg a város lakosságát: míg országgyűlési választáson átlag körüli a részvétel, addig az utóbbi két önkormányzati választáson jellemzően csak annak a fele jött össze.

Mivel a Fidesz a legszervezettebb párt és a szimpatizánsai mozgósításában a leghatékonyabb, egy alacsony részvételi arány nekik kedvezne – mondta a politológus. Az már csak érdekesség, hogy a Kubatov-listájuk működését is egy Pécsett készült felvételen láthattuk.

A Fidesz-KDNP-Összefogás Pécsért Egyesület jelöltje tisztességesen lefutja a kötelező köröket, de ahogy egy középkorú pécsi férfi megfogalmazta nekünk a Kossuth téren, Vári mosolyog, Vári kezet fog, de ezen kívül nem látszik belőle semmi. Komolyabb kérdésekre nem válaszol, a programjáról pedig azon kívül, hogy „Folytatjuk” semmit nem lehet tudni, ugyanis még nem is rukkolt elő programmal, arra hivatkozva, hogy értékelik az erről szóló konzultáció eredményeit.

© Kaufmann Balázs

Vári kommunikációja tehát rendkívül egyoldalú, nem ad interjút, csak baráti médiának (egyelőre a hvg.hu kérdéseire sem válaszolt). Jól jellemzi a helyzetet, hogy a KESMA-s Dunántúli Naplóban Hoppál Pétert, Pécs fideszes országgyűlési képviselőjét kérdezték arról,

Vári Attila mit gondol arról, hogy kell-e befektetőkkel tárgyalnia.

Hazudik, meg erdőt éget

A Fidesz Pécsen a propagandasajtóban az országos kampányokból ismert receptjét alkalmazza, vagyis faék egyszerűségű címkét ragaszt az ellenfélre és azt ismétlik minden csatornán orrvérzésig. Péterffyre az erdőégető billogot próbálják ráégetni, amit azzal „érdemelt ki”, hogy amikor még a helyi hőerőmű vezetője volt, ott a Mecsekből kitermelt fákkal is fűtöttek. A tematizálásban a Fidesz csatasorba állította a KESMA-s médiumokat, de a Pécsi Városi TV, a Rádió1, illetve több kisebb hírportál is Vári kampányának megfelelően tájékoztatja az embereket.

Persze akadnak félrenyúlások is. Böröcz László, a Fidelitas elnöke túltolta a biciklit, amikor nemhogy erdőégetőről beszélt, hanem egyenesen azt állította, hogy a Mecsekben található tarvágásokat a köznyelv Péterffy-irtásoknak nevezi. Ilyen kifejezésről a városban még senki sem hallott addig. Hogy még kínosabb legyen Böröcz nyilatkozata, azóta kiderült, hogy az általa térképen bemutatott irtások photoshoppal készültek leginkább, nem pedig láncfűrésszel.

A kampányuk másik fontos eleme, hogy Várival a kormány úgy viselkedik, mintha már megválasztott polgármester lenne. Vári tárgyalt már Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel a migrációról és határvédelemről, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Palkovics László innovációs miniszterrel és Süli János tárca nélküli miniszterrel a várost érintő feljlesztési tervekről, beruházásokról, Budapesten pedig fogadta őt Pintér Sándor belügyminiszter, akivel a város közbiztonságáról és a romák felzárkóztatásáról beszélt. Mindemellett kampányolt mellette Szijjártó Péter külügyminiszter és Varga Judit igazságügyi miniszter is. Az egészre Orbán Viktor miniszterelnök tette fel a koronát, aki a Fidesz-kongresszuson elmondott beszédében azt mondta,

Pécs előtt Vári Attilával óriási lehetőségek nyílnak.

© Facebook / Vári Attila

Nincs Fidesz, nincs pénz?

Látszik tehát, hogy Pécsre is elért az a nem is annyira burkolt figyelmeztetés, hogy az ellenzéki városok elől elzárhatja a kormány a pénzcsapot. Találkoztunk a belvárosban egy kényszerfideszessel, aki pont emiatt nem szavazna az ellenzékre. A harmincas fiatalember elmondta, hogy bármennyire is azt látja, hogy az elmúlt tíz év vezetése szinte csődbe vitte a várost, ő úgy gondolja, hogy egy ellenzéki vezetés mellett még rosszabb lenne a gazdasági helyzet. Mivel ő egy városi tulajdonú cégnél dolgozik, így érdeke a Fidesz újrázása.

Mindeközben az ellenzéki összefogás, a Mindenki Pécsért Mozgalom a hétfői sajtótájékoztatóján Péterffy Attila arról beszélt, hogy „egyre többen látják úgy, hogy ha van magyar nagyváros, ahol a demokratikus ellenzék erői legyőzhetik a Fideszt, akkor az Pécs.”

© MTI / Mónus Márton

A Szabad Pécs tudósítása szerint az ellenzéki mozgalom elnöke, Mellár Tamás bizakodó volt a sajtótájékoztatón, arról beszélt, az eddigi tapasztalataik és a választási eredményük alapján úgy látják, jó esélyük van a választáson mindkét fronton: a polgármesteri poszt, és a 18 egyéni körzet többségének a megszerzésére is. Úgy véli, a bizonytalan szavazókat is meg fogják tudni szólítani. A DK színeiben politizáló Kunszt Márta politológus is bizakodó, bár szerinte szoros eredmény lehet a Fidesz komoly bázisa miatt.

Míg a politikusok a személyes kampány erősítésén dolgoznak, addig az ellenzéki sajtó egyre több grízes ügyet tár fel Vári Attiláról. Eddig kiderült, hogy csak július óta van pécsi lakcíme és az is, hogy 150 ezer forintos lakhatási támogatást vesz fel havonta. Bánki Erikkel, a Fidesz baranyai erős emberével napvilágra került közös ügyletei is okozhatnak kellemetlen perceket.

Horváth Csaba politológus a hvg.hu-nak azt mondta, kampánytechnikai szempontból nem csak ezekkel a sztorikkal kellene támadnia az ellenzéknek a Fideszt, az eddigi eredményeket is górcső alá vehetnék. Szerinte egy keményebb kampánnyal maguk felé billenthetnék a mérleget.

Minden fronton arról kellene beszélni, hogy Pécs a mai napig gyámság alatt van, az Államkincstár rendelkezik a bevételei felett, miután kis híján 2017-ben csődbe ment.

Azt sem emelték be a közbeszédbe, hogy a helyi Fidesznek harmatgyenge a lobbiereje, nincs a városnak fürdője, nem sikerült megépíteni az autópályát a horvát határig, sőt, még stadiont se kapott a város, pedig ez még a szomszédos Kozármislenynek is összejött - teszi hozzá.

© Kaufmann Balázs

Horváth szerint a számításból nem szabad kihagyni az LMP-t sem, akiknek a tapasztalataink szerint rengeteg plakátjuk van a városban. Keresztes László Lóránt, pécsi LMP-s országgyűlési képviselő cáfolta azt az információnkat, hogy az országos pártszervezet szállt volna be a kampányba. A hvg.hu-nak azt mondta, hogy a helyi tagok adományaiból, illetve a pécsi pártszervezet kasszájából finanszírozzák a plakátolást. Azt is hozzátette, hogy a választás után közzéteszik az összes kiadást.

Keresztes egyébként szintén úgy látja, hogy a kampányok intenzitása és a szavazókedv sajnos jóval alacsonyabb, az országgyűlési választáshoz képest, de bíznak benne, hogy még tudják fokozni a tempót és magasabb lesz a részvétel.

Horváth Csaba politológus szerint elképzelhető, hogy az LMP-n múlhat az Mindenki Pécsért Mozgalom győzelme. Mindenesetre, ha most az ellenzéki összefogás keményebben beleáll a kampányhajrába és sikerül meggyőzniük a választókat arról, hogy a helyi politika igenis fontos és el kell menniük szavazni, akkor lehet keresnivalójuk.