Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea valószínűleg újabb rakétakísérleteket hajtott végre szombaton - közölte az eseményeket szorosan követő Dél-Korea vezérkari főnöksége.","shortLead":"Észak-Korea valószínűleg újabb rakétakísérleteket hajtott végre szombaton - közölte az eseményeket szorosan követő...","id":"20190824_EszakKorea_ujabb_raketakiserletet_hajthatott_vegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce7556f-9ab7-4a8e-9bbd-993af6e45b63","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_EszakKorea_ujabb_raketakiserletet_hajthatott_vegre","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:17","title":"Észak-Korea újabb rakétakísérletet hajthatott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","shortLead":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","id":"20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5182a9-3d2d-44e5-8732-d18d5b990005","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:33","title":"Új eljárással segítenének az éhező koalákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","shortLead":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","id":"20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877e2907-7ea3-4c5a-97c0-960e7f00e600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:28","title":"Elvileg egy éven belül kibővítik az M70-est és az M15-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","shortLead":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","id":"20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73000f-886b-4ce7-b133-9a6e595e91f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:47","title":"Fél éve csúszik két körforgalom átadása Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is eltűnt.","shortLead":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is...","id":"20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9e4ae-fb93-4d3c-9ef0-5ff04ca49ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:10","title":"Előkerült egy szerelmes country-dal a Motörhead-frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","shortLead":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","id":"20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae15a6d-20c0-443d-8655-f8e80c172894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:21","title":"Videón mutatja meg a BMW a 600 kilométeres hatótávú új villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult ellenük eljárás, pedig ők csak sajtótájékoztatót tartottak. ","shortLead":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult ellenük eljárás, pedig ők csak sajtótájékoztatót tartottak. ","id":"20190823_A_beidezett_ellenzeki_politikusok_szerint_torvenytelen_Hassay_Zsofia_feljelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f53e447-f075-4b26-be35-ea18b4f767fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_beidezett_ellenzeki_politikusok_szerint_torvenytelen_Hassay_Zsofia_feljelentese","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:53","title":"A beidézett ellenzéki politikusok szerint törvénytelen Hassay Zsófia feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]