Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","id":"20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c429b59-f32e-4d4b-a069-e5dc1128b935","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","timestamp":"2019. október. 03. 14:40","title":"A polgármester sofőrje tépkedi a plakátokat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","shortLead":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","id":"20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbb5423-509f-4eac-a9de-9dafb3d2ab30","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. október. 02. 16:16","title":"Megérkezett a Skywalker kora második magyar szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak házkutatást. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak...","id":"20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9248b-6ad1-4473-ae16-8b81e320647e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Megszüntették a nyomozást Pikó András kampánycsapata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista, Greta Thunberg egy kedves, ám rosszul tájékozott tizenéves. Az orosz államfő véleménye kísértetiesen hasonló ahhoz, amit az orosz államfő budapesti barátai is gondolnak.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista...","id":"20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0401114-ebc3-42f4-a406-807c106ca208","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 02. 16:22","title":"Putyin jól kiosztotta Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","shortLead":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","id":"20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f8f91-5b0e-4f65-9304-779f46de613d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","timestamp":"2019. október. 02. 21:55","title":"Egy úton fekvő férfit gázolt halálra egy autós Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be601f27-a620-47cd-ba90-6b2bb581fcee","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","timestamp":"2019. október. 03. 09:29","title":"Marabu FékNyúz: Vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével kisebb-nagyobb összegek küldhetők egymásnak.","shortLead":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével...","id":"20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13236ad-8ca3-46bd-8fe3-c81f13a99f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","timestamp":"2019. október. 03. 15:13","title":"Új szolgáltatás indul a Viberen, pénzt lehet vele küldeni a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]