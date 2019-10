Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","shortLead":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","id":"20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b604f63d-abd6-4fff-8176-86824eb0a655","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","timestamp":"2019. október. 04. 12:57","title":"Teljesen leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c7681b-c0e7-4f0a-b2cb-a84b9d0acb93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit rendszámos autóval Románia felé igyekeztek.","shortLead":"A brit rendszámos autóval Románia felé igyekeztek.","id":"20191004_Szep_peldany_ez_a_lopott_VW_Touareg_R_amely_fennakadt_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c7681b-c0e7-4f0a-b2cb-a84b9d0acb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da82bd-1f2b-4ad4-b66e-147390a659ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Szep_peldany_ez_a_lopott_VW_Touareg_R_amely_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2019. október. 04. 10:21","title":"Szép példány ez a lopott VW Touareg R, amely fennakadt a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati keleten – harminc éves a Knoll Galéria / Üzemszerű működés – szürrealisták a Nemzeti Galériában / Emlékezzünk a jövőre! – átélésalapú múzeumok Lengyelországban / Egy vásár lassú halála – La Biennale Paris, 2019

","shortLead":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati...","id":"20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb557734-21a7-4970-b817-ace712951276","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","timestamp":"2019. október. 04. 13:26","title":"Megjelent a Műértő októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47da9477-03c3-4bbd-b049-1117958229af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra is vették, amint éppen nagyban rongálja az őt idegesítő járműveket.","shortLead":"Videóra is vették, amint éppen nagyban rongálja az őt idegesítő járműveket.","id":"20191004_Ez_a_morcos_ferfi_100_elektromos_roller_fekvezeteket_vagta_el_Floridaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47da9477-03c3-4bbd-b049-1117958229af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea166a-dfab-407d-a1ea-cb2409db4548","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Ez_a_morcos_ferfi_100_elektromos_roller_fekvezeteket_vagta_el_Floridaban","timestamp":"2019. október. 04. 09:38","title":"Ez a morcos bácsi 100 elektromos roller fékvezetékét vágta el Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf76873-8b82-4d0f-be96-7390fd1bb836","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Puzsér Róbert nagyon félreértett valamit. De lehet, hogy Karácsony Gergely is. Nemcsak Tarlós kapja meg a magáét a Duma Aktuál humoristáitól, hanem két kihívója is. S akkor még Berkiről nem is beszéltünk...","shortLead":"Puzsér Róbert nagyon félreértett valamit. De lehet, hogy Karácsony Gergely is. Nemcsak Tarlós kapja meg a magáét a Duma...","id":"20191004_Duma_Aktual_Hova_helyezi_at_Karacsony_Gergely_Ferihegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf76873-8b82-4d0f-be96-7390fd1bb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e5375-f438-49ce-b8f8-14a8a2c74e1c","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Hova_helyezi_at_Karacsony_Gergely_Ferihegyet","timestamp":"2019. október. 04. 16:55","title":"Duma Aktuál: Hová helyezi át Karácsony Gergely Ferihegyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","id":"20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427455b1-2eda-463b-b3f6-3be829ab6982","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2019. október. 04. 10:40","title":"Várpalotai hintabaleset: két embert hallgattak ki gyanúsítottként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István parkban","shortLead":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István...","id":"20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05966d2-c9aa-474e-b0ab-c3dcc7654600","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","timestamp":"2019. október. 05. 11:10","title":"Ijesztő Szent István szobor készül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]