[{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán, a szombati versenynapon.","shortLead":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán...","id":"20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a05f-a917-4112-b6fa-5501dd95a43b","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","timestamp":"2019. október. 05. 20:30","title":"Hosszú fölényes győzelme az úszó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e9ce4-e079-4dc8-98e2-6d72def3a65c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban tartott a szombathelyi belváros felé egy KIA, ami Zanati úti aluljáró előtt letért az útról és villanyoszlopnak ütközött.","shortLead":"Vasárnap hajnalban tartott a szombathelyi belváros felé egy KIA, ami Zanati úti aluljáró előtt letért az útról és...","id":"20191006_A_hatso_ulesen_nem_hasznalt_biztonsagi_ovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e9ce4-e079-4dc8-98e2-6d72def3a65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155fe9d-fa86-4904-8b73-b7f3470e608a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_A_hatso_ulesen_nem_hasznalt_biztonsagi_ovet","timestamp":"2019. október. 06. 08:38","title":"A sofőr be volt csatolva és túlélte, a hátul ülő nem, ő meghalt a hajnali balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2bccc-7411-4026-994c-cdf0ee3ad92e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hegedűművész Zente gyógyulását támogatta, a hegedűművészt pedig az állam támogatja nagyon bőkezűen: templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén.","shortLead":"A hegedűművész Zente gyógyulását támogatta, a hegedűművészt pedig az állam támogatja nagyon bőkezűen: templomi...","id":"20191005_A_masfel_eves_Zente_diszvendeg_volt_Maga_Zoltan_koncertjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d2bccc-7411-4026-994c-cdf0ee3ad92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c412878-4ae0-440a-ab1c-66a1dc28b330","keywords":null,"link":"/elet/20191005_A_masfel_eves_Zente_diszvendeg_volt_Maga_Zoltan_koncertjen","timestamp":"2019. október. 05. 12:21","title":"A másfél éves Zente díszvendég volt Mága Zoltán koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4213c87-0adc-40e5-b9d2-eb246b2e7209","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanpiacon nagy a verseny a reálisan árazott, esetleg áron alul kínált lakásokért, házakért. Ilyenkor általában az a befutó, aki gyorsabb. De mit tehetünk azért, hogy jobb helyzetbe kerüljünk ebben a millió forintokat érő versenyben? Adunk néhány tippet.","shortLead":"Az ingatlanpiacon nagy a verseny a reálisan árazott, esetleg áron alul kínált lakásokért, házakért. Ilyenkor általában...","id":"20191005_ingatlan_aron_alul_bankmonitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4213c87-0adc-40e5-b9d2-eb246b2e7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4254372c-7e14-4ee1-95c1-084235e55cb7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191005_ingatlan_aron_alul_bankmonitor","timestamp":"2019. október. 05. 08:00","title":"Áron alul venne ingatlant? Így lehet könnyen befutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet egy holland múzeum. ","shortLead":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet...","id":"201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0033c56c-6e6a-4f18-9473-e816845cafcd","keywords":null,"link":"/360/201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","timestamp":"2019. október. 06. 17:15","title":"Nem élmény, hanem tanulás megismerkedni a náci dizájnnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c71323-b906-4711-828d-82a893391927","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember vesztette életét egy Mosonmagyaróvár közelében történt baleset során.","shortLead":"Két ember vesztette életét egy Mosonmagyaróvár közelében történt baleset során.","id":"20191005_Halalos_baleset_Mosonmagyarovarnal_teljes_az_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c71323-b906-4711-828d-82a893391927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e07d5cf-c0fa-4305-b3dd-8f519c912edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Halalos_baleset_Mosonmagyarovarnal_teljes_az_utzar","timestamp":"2019. október. 05. 16:58","title":"Halálos baleset Mosonmagyaróvárnál, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare repülőtéren elszabadult ételszállító autó. Az egyelőre nem derült ki, hogy kinek a hibájából kelt önálló életre a jármű. A küzdelmet egy irodából videóra is vették. ","shortLead":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare...","id":"20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4025497a-f78d-42df-b7a3-816e1e3bca71","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","timestamp":"2019. október. 06. 15:22","title":"Így szabadult el egy ételszállító autó a chicagói repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]