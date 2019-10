Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","shortLead":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","id":"20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60726e2-5ee5-4ab5-bebe-8af1e632d33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","timestamp":"2019. október. 07. 09:20","title":"\"Fülhallgatós\" zebrákkal és színes fekvőrendőrökkel óvnák jobban a gyalogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. október. 07. 10:40","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","shortLead":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","id":"20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e79ade7-1636-4aa2-abf7-0f91e96cead9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","timestamp":"2019. október. 07. 16:25","title":"A skót főbíróság elvetette a megállapodás nélküli Brexitet tiltó keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4ced8b-c5b8-4db9-98d5-e6233791a252","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mindennapi didinket és kokainunkat add meg nekünk ma!","shortLead":"Mindennapi didinket és kokainunkat add meg nekünk ma!","id":"20191007_Haverok_buli_kereszteny_szabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4ced8b-c5b8-4db9-98d5-e6233791a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db4d619-12be-4d11-aa01-47e18e82f06b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Haverok_buli_kereszteny_szabadsag","timestamp":"2019. október. 07. 09:15","title":"Tóta W: Haverok, buli, keresztény szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra. Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol, bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.","shortLead":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra...","id":"20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aaf44-dc3b-449d-9b31-2f3ace8f949b","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","timestamp":"2019. október. 09. 06:42","title":"Több mint 1400-an jelentkeztek át szavazni a XI. kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","shortLead":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","id":"20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9167f820-fa4c-49a7-b0d1-d4002d690fc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","timestamp":"2019. október. 08. 11:31","title":"A buli előtt negyedmilliárd forintot vettek ki a Borkai Zsolt barátjához kötődő cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]