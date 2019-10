Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","shortLead":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","id":"20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e85be59-206c-488a-ad6d-0d75e3527041","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","timestamp":"2019. október. 08. 17:37","title":"Visszavonul Bastian Schweinsteiger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","shortLead":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","id":"20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b851c2-0895-4140-887b-c6129a8dbb42","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Bíróként debütáló Barbie-babák ösztönöznék a kislányokat mások jogainak védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Gyermekünk agya kezdetben egy csapat rendezetlen, egymáshoz még nem kapcsolódó sejtből áll. 