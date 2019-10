Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel, milyen volt az első hét. Volt, amikor a parlamenti választás győztese az önkormányzatit is megnyerte, volt, amikor elbukta. Ahány választás, annyiféle kimenetel, ez a múlt tanulsága. ","shortLead":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dca0f9-636d-4ef9-83cc-f61f053e7e89","keywords":null,"link":"/360/20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","timestamp":"2019. október. 13. 16:30","title":"Hét választás Magyarországon - 1990-2014","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment voksolni, ezzel is hozzátéve az országosan is kiugró hódmezővásárhelyi részvételhez. ","shortLead":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment...","id":"20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a4085-267e-467d-8c9f-3fe71737662c","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","timestamp":"2019. október. 13. 19:30","title":"Radar360 extra: 50% közelében a részvétel, Borkai mosolyogva szavazott feleségével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos szintű feldolgozottságánál mutatjuk az első három helyezettet. ","shortLead":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos...","id":"20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c48428-4c3f-48fd-a66e-c76acdc75b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","timestamp":"2019. október. 13. 20:59","title":"Itt vannak a megyei jogú városok részeredményei - Borkai vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","shortLead":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","id":"20191012_magyar_iskolabusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b263eafd-c56d-4c9a-a13e-f3821ce81c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_magyar_iskolabusz","timestamp":"2019. október. 12. 19:48","title":"Bemutatták az új magyar iskolabuszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12 százaléka (89 867 szavazó) járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12...","id":"20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a7daf6-a099-4575-b07a-4feb7a89378e","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Jól indul: sokan szavaztak reggel 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun betegségét, a neuromyelitis opticát (NMOSD), amely a betegek felénél vakságot okoz és elveszítik járóképességüket a kór diagnosztizálása utáni öt évben.","shortLead":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun...","id":"20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77663619-4bd4-4e2b-8dd6-06054df440a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","timestamp":"2019. október. 14. 00:03","title":"5 év alatt vakságot és járóképtelenséget okoz a kór, amelyre most sikerült találni egy ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","shortLead":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","id":"20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb872f19-7efc-4f9a-8c99-06651e2213c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","timestamp":"2019. október. 13. 19:25","title":"Agresszíven üvöltöztek a ferencvárosi szavazatszállítók, mikor kérdőre vonták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]