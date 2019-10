Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","shortLead":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","id":"20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42644fea-3f0a-4946-8c2f-651a1dca30fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","timestamp":"2019. október. 10. 13:46","title":"Szekszárdi gázrobbanás: 25 milliós kárelőleget utal a biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel játsszon, ne a fővárossal.","shortLead":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel...","id":"20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981600be-9063-4feb-bf2b-3dde60fce291","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","timestamp":"2019. október. 09. 13:20","title":"Műpénisszel provokálta egy szélsőséges blogger Alföldi Róbertet Karácsony Gergely rendezvénye után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","shortLead":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","id":"20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5dd42f-bdd9-470c-91aa-5dbe67dbe912","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","timestamp":"2019. október. 11. 05:05","title":"Videóra vették, ahogy közlekedőkre omlik egy autópályahíd Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","shortLead":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","id":"20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a99b6-c72b-4162-88ff-89924b1b13d1","keywords":null,"link":"/elet/20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","timestamp":"2019. október. 11. 09:13","title":"Két napig álltak Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","shortLead":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","id":"20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e272ac-fc3e-4445-b880-c21ce2ecc0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","timestamp":"2019. október. 11. 08:58","title":"Álló teherautóba csattant egy busz Litkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem nyíltak ki.","shortLead":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem...","id":"20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdabfd0-1a5b-488a-98bc-ae7fe29cb90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","timestamp":"2019. október. 10. 10:22","title":"Drámai videó: behúzott futóművel landolt egy utasszállító Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel még \"az újságírók munkáját is segíteni fogják\".","shortLead":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel...","id":"20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7d9a15-fc4d-48cb-9aa6-46901db86b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","timestamp":"2019. október. 09. 14:08","title":"Összeállt Oroszország és Észak-Korea – együtt küzdenek az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]