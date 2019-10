A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése.

Ha nem változtatnak a kötelező nyelvvizsga követelményén, 2020-ban jóval kevesebben kerülhetnek be a felsőoktatásba a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szerint, amely úgy tudja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) is látja a problémát.

Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője az Eduline-nak azt mondta, egyetértés van a kormány ágazati képviselői és a HÖOK között abban, hogy baj lehet. "Folyamatosan egyeztetünk velük, most pedig egy javaslatcsomagot dolgozunk ki arról, hogyan kellene enyhíteni a követelményen" – mondta.

A HÖOK azt javasolja, hogy a felsőoktatási tanulmányok első évének végéig kapjanak haladékot a diákok. Korábban javaslatként felmerült az is, hogy a diákhitelt kiterjeszthetnék a középiskolásokra is, hogy a pénz ne legyen akadálya a nyelvvizsgára készülésnek. A minisztériumot még szeptemberben kérdeztük arról, hogy fontolgatják-e bármely engedmény bevezetését, de azóta sem kaptunk kérdéseinkre választ.

A szervezet addig is azt tanácsolja a felvételizőknek, hogy mindenképpen adják be a jelentkezést, akkor is, ha még nincs nyelvvizsgájuk, ugyanis a ponthatárhúzásig bármikor változtathatnak a szabályokon úgy, hogy az a felvételizők számára előnyösebb legyen.

A jelenlegi szabályozás szerint a 2020 szeptemberében induló alap- és osztatlan szakokra már csak az kerülhet be, aki legalább egy emelt szintű érettségivel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik, továbbá van egy legalább B2 szintű (középfokú), általános nyelvi, komplex nyelvvizsgája vagy azzal egyenértékű okirata. Ez vonatkozik az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre is.

További részletek az Eduline.hu-n olvashatók!