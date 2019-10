Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","shortLead":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","id":"20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d4a01e-b529-40e6-b2d7-12ba669087d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","timestamp":"2019. október. 14. 15:11","title":"Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová mindketten a Türk Tanács soron következő ülésére érkeztek.","shortLead":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová...","id":"20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fc2dd-5cee-4008-9d3d-8f2ddfa3f4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","timestamp":"2019. október. 14. 18:42","title":"Erdogan megköszönte Orbánnak a nemzetközi kiállást mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","shortLead":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","id":"20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89041b4a-da7c-4ebb-b95f-37fd86ef4869","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","timestamp":"2019. október. 13. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehet újra és újra víz az aszteroidákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót készítenének közösen.","shortLead":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót...","id":"20191014_porsche_boeing_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee4e87-f573-4521-85dc-cf61475cb9ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_porsche_boeing_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 14. 12:33","title":"A Boeing és a Porsche nevéből összerakható, milyen nagy dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","shortLead":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","id":"20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9338436b-7d9b-46a7-a1f2-9e9e9bc2ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","timestamp":"2019. október. 14. 17:50","title":"Nem lett többsége Farkas Flóriánéknak az országos roma önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","shortLead":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","id":"20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfed9aa0-3fcb-41dc-8403-cbac1cfe6870","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 14. 20:50","title":"Fának csapódott egy autó Dömsödnél, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkanélküliség megduplázza az elhalálozás kockázatát, és az alacsony fizetés is súlyos veszélyeztető tényező – derült ki egy németországi kutatásból.","shortLead":"A munkanélküliség megduplázza az elhalálozás kockázatát, és az alacsony fizetés is súlyos veszélyeztető tényező –...","id":"20191014_munkanelkuliseg_munkanelkuli_fizetes_elhalalozas_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f373b01-b6a0-4643-812e-144a0282c3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_munkanelkuliseg_munkanelkuli_fizetes_elhalalozas_kockazata","timestamp":"2019. október. 14. 20:03","title":"Német kutatók szerint a munkanélküliek hamarabb halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze, amennyit az ajánlattevők kérnek a munkáért. Egyelőre senki sem akar engedni az árból.","shortLead":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze...","id":"20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f9630-f278-484d-9122-d46dd052112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","timestamp":"2019. október. 15. 14:17","title":"Itt is az első kihívás Karácsonynak: senki se akarja diszkontáron felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]