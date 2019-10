Három nap alatt nagyot fordult a világ: A fideszesek önkritikus módon beszélgettek a választásokról, a vesztes polgármesterek, pedig a kormánypárt vezetésére mutogatnak. Ebbe a sorba illik bele az Index cikke szerint a Hit Gyülekezetének a vezető lelkészének, Németh Sándornak a rádiós nyilatkozata, ahol arról beszélt, hogy bár a Borkai-ügy a választás eredményeiben szerepet játszhatott, "de az utóbbi időben nagy volt az elégedetlenség a kormány munkájával szemben".

Komoly fordulat ez Némethnél, bő egy éve még arról beszélt, hogy a miniszterelnöki felhozatalból csak Orbán Viktor alkalmas a posztra, a gyülekezetének híveit pedig a Békemeneten való részvételre buzdította.

Most arról szólt, hogy a kormánynak felül kell vizsgálnia a politikáját, de arról is, hogy "jobb ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről. Jobb, ha az evangélium hirdetését az egyházakra hagyják."

A Hir Rádió oldala szerint azt is elmondta, hogy "a hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem. Nagy problémák ebből is származtak. Nem lehet társadalmi igény felett preferálni az egyházakat, mert látjuk, hogy bizonyos városokban, nem jöttek be az ezekhez fűzött remények."

Németh Pál apostollal példálózott, aki azt mondta, hogy

"akik vallják Istent, de a cselekedeteikkel tagadják, azok Isten előtt utálatosak és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Szerintem Pál apostol e mondata nagyon érvényes a mostani Magyarországi helyzetre."

Németh szerint nagyon vigyázni kell a keresztény névvel való visszaéléssel. "A keresztény kifejezés, a Krisztus kifejezésből származik, Krisztus pedig Isten. A Biblia világossá teszi, hogy Isten nevét hiába nem szabad fel venni. Ezzel nem lehet játszani. Ha valaki keresztény, akkor éljen úgy."

A Hit Gyülekezet vezetője azt is hozzátette. Az a