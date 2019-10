Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","shortLead":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","id":"20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18243bc9-41d9-40aa-b78d-d2d087f3ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","timestamp":"2019. október. 15. 10:44","title":"Két újszülött gyermekét is megfojtotta egy sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","shortLead":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","id":"20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c19363-4eaa-4234-9b77-4d75f303fd98","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt kockázatokkal is járt. Az ujjakban csontbetegséget, a nyakban izomfájdalmakat, a szemekben súlyos sejtromlást eredményezhet a túlzott okostelefon-használat, de a közlekedési balesetekben és a kiberbűnözésben is egyre nagyobb szerepet játszanak kedvenc készülékeink.","shortLead":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt...","id":"generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4edb42d-d7d6-42cd-8ee4-367a93c156ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","timestamp":"2019. október. 16. 07:30","title":"Az okostelefonok hat legnagyobb veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","shortLead":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","id":"20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed1061a-a777-40f9-bae1-68496f3a5ecb","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","timestamp":"2019. október. 15. 12:19","title":"Több mint 600 millióval kellett megsegíteni a veszprémi kézilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4334b3-32b4-4199-a5bf-5e613f4570f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"nagyautó\" jelen esetben inkább jelző, az elegáns, sportos limuzinok kompakt méretű változatát dobta piacra a BMW. ","shortLead":"A \"nagyautó\" jelen esetben inkább jelző, az elegáns, sportos limuzinok kompakt méretű változatát dobta piacra a BMW. ","id":"20191016_Itt_a_BMW_kicsi_nagyautoja_a_2es_Grand_Coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be4334b3-32b4-4199-a5bf-5e613f4570f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c3e3d4-98d9-42e2-b6fc-1d4af0765b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Itt_a_BMW_kicsi_nagyautoja_a_2es_Grand_Coupe","timestamp":"2019. október. 16. 08:30","title":"Itt a BMW kicsi nagyautója, a 2-es Grand Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","shortLead":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","id":"20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e51d437-251d-45e5-871d-c36f8c10e909","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","timestamp":"2019. október. 15. 11:27","title":"Zoë Kravitz lesz a Macskanő Robert Pattinson Batmanje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","shortLead":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","id":"20191011_Pedalos_Tatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74acaf4-0444-4a4b-b110-21e75b1ca8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Pedalos_Tatra","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","shortLead":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","id":"20191016_Kinai_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b3ad74-831d-4cb7-aeb1-7bc4c57d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Kinai_RollsRoyce","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]