[{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","shortLead":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","id":"20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715e9169-1887-4c7e-b7cc-f34bb85f47b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","timestamp":"2019. október. 15. 20:36","title":"Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","shortLead":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","id":"20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e3ddca-263c-40b8-aaa7-97c0ef169a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 05:45","title":"Gulyás Gergely: Ha valaki egy választáson veszít, akkor nyilvánvalóan hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem zárják ki őket az ottani fejlesztésekből.","shortLead":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem...","id":"20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8c01b-e4e3-46b4-8cee-7e08665fb650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 14. 19:33","title":"Németország nem zárja ki a Huaweit az 5G-s fejlesztésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit, hogy 2022-ben útnak indíthassák első \"csomagjukat\" a Mars felé.","shortLead":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit...","id":"20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592569b0-7664-47fd-bb15-8982bbf0cbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","timestamp":"2019. október. 14. 14:03","title":"A kormányok után egy magánvállalat is kinézte magának a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]