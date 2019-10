Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után a sajtó kérdéseire nem válaszolt. ","shortLead":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után...","id":"20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a204eb-e0e7-4cc4-b1e9-1a055b6c095f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 15. 11:01","title":"Borkai Zsolt bejelentette: kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án, az önkormányzati választások napján. ","shortLead":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án...","id":"20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa83c7-74da-4e92-b4f7-6f67c0cd85a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","timestamp":"2019. október. 15. 15:48","title":"Berobbantotta a mobilnetet (is) a választás vasárnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Borkai kilépett a Fideszből, de a párt támogatását várja, megrázó Hableány-felvételek és egy dokumentumfilm meglepő keletkezéstörténete. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Borkai kilépett a Fideszből, de a párt támogatását várja, megrázó Hableány-felvételek és egy dokumentumfilm meglepő...","id":"20191015_Radar360_Gulyas_Borkaifaktorrol_beszel_Orban_Erdogannak_igerget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bad57e-75d6-4224-bffa-3db6d90bd365","keywords":null,"link":"/360/20191015_Radar360_Gulyas_Borkaifaktorrol_beszel_Orban_Erdogannak_igerget","timestamp":"2019. október. 15. 17:30","title":"Radar360: Gulyás Borkai-faktorról beszél, Orbán Erdogannak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","shortLead":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","id":"20191011_Pedalos_Tatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74acaf4-0444-4a4b-b110-21e75b1ca8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Pedalos_Tatra","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","shortLead":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","id":"20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c65022-b615-49ed-a4bb-1f225010455e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"6 dolog, amiért megéri pozitívnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","id":"20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e70baa-c503-4342-a34b-6e258ee263b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","timestamp":"2019. október. 15. 07:59","title":"A nap hirdetése: egy kupac kiégett romhalmazként várja új gazdáját ez a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit, hogy 2022-ben útnak indíthassák első \"csomagjukat\" a Mars felé.","shortLead":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit...","id":"20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592569b0-7664-47fd-bb15-8982bbf0cbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","timestamp":"2019. október. 14. 14:03","title":"A kormányok után egy magánvállalat is kinézte magának a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]