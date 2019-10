Az MSZP parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó tájékoztatása szerint az ellenzék megtámadta a csepeli választás eredményét, írja az Azonnali.

Nem a szavazatok újraszámlálását követelik, hanem azt, hogy írjanak ki új választást a XXI. kerületben.

„Attól függetlenül szeretnénk újraválasztást, hogy több helyet mi nyertünk meg, és polgármester-választást is szeretnénk. Annyi csalásra utaló jel volt, hogy muszáj megtenni. Ott volt az idősek otthonában látott eset is, ahol demens és mozgásképtelen betegeket szavaztattak mozgóurnával, nekik ott mondták el, kire kell szavazni. De szerepelt a nyilvántartásban 2013 óta halott ember is, egy nénihez pedig úgy vittek ki mozgóurnát, hogy ő sehol nem is kért ilyet. Visszaéltek a nevével és az adataival, meghamisították a nevét, ezt pedig egy fideszes jelölt felesége vitte be” – nyilatkozta az Azonnalinak Bangóné Borbély Ildikó.

Az MSZP-s politikus szerint gyanús, hogy a szavazókörök fideszes delegáltjai hétfőn tettek esküt, az ellenzékiek pedig kedden, és azt is furcsállja, hogy 1620 érvénytelen szavazat volt a kerületben, ami az összes leadott szavazat hat százaléka.

„Nagyon remélem, hogy a jognak maradt még valami nyoma Magyarországon. De azért is adtuk be a fellebbezést, hogy érezze Borbély Lénárd és csapata, tudjuk, hogy csalással tudták azt a nyolc képviselőjüket odaültetni Csepelen. És még ha nem is ismételtetik meg a választást, akkor is oda fogjuk nekik mondani: tudjuk, hogy itt ültök, de becsaptátok a csepeli választókat és csaltatok! És az is fontos, hogy a csepeli választók se hibáztassák magukat, amiért más kerületben meg tudták csinálni, de ők nem.”

- mondta Bangóné.

Borbély Lénárd egyébként 52 százalékot kapott Csepelen, az ellenzéket képviselő párbeszédes Erdősi Éva 43 százalékot ért el.

A választási eredményeket ma délutánig lehetett megtámadni, Budapesten az I., a VIII. és a IX. kerületben érkeztek bejelentések.