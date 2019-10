Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera Krisztina a novemberben induló 16. Verzió - Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál beharangozó videójában. Ő és Mautner Zsófi gasztroblogger három remek filmet ajánlanak, amiket nem érdemes majd kihagynunk. ","shortLead":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera...","id":"20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa0af0c-a2d0-4dd2-971e-f3875a568651","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Bombera Krisztina: Egészségesebb országokban következménye van az oknyomozó munkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István (fotónkon középen) cége a K-Monitor szerint valódi verseny nélkül nyerte el a tendert.","shortLead":"Száraz István (fotónkon középen) cége a K-Monitor szerint valódi verseny nélkül nyerte el a tendert.","id":"20191016_szaraz_istvan_jegybank_frank_digital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09d6889-0046-44ae-82ba-dc425dd50118","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_szaraz_istvan_jegybank_frank_digital","timestamp":"2019. október. 16. 13:39","title":"Az Origo volt tulajdonosának cége 1,95 milliárdért intézi majd a jegybank kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Mit adhat a vállalati képzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","shortLead":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","id":"20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdc394c-386c-4933-b1fd-930c97cb7ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","timestamp":"2019. október. 16. 12:10","title":" Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","shortLead":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","id":"20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2a00a-3bb3-4875-97b4-f96165a2e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","timestamp":"2019. október. 16. 19:47","title":"Hűvösre kerültek az orgazdák, csökken az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó az összehajtható telefont. Hamarosan érkezik a Huawei Mate X.","shortLead":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó...","id":"20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9002f36-10a4-411d-af1d-c1e8d867e524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","timestamp":"2019. október. 16. 17:03","title":"Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]