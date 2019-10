Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző, aki egy mormotára támadó rókát kapott le gépével a Tibeti-fennsíkon. Pao Jung-csing képén a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A kínai fotós a díjat a londoni Természettudományi Múzeumban vehette át. A győztes alkotáson kívül rengeteg szenzációs kép született, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző...","id":"20191016_Az_ev_termeszetfotoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd27ed-39ff-4983-aabc-5d7cc4dce03a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191016_Az_ev_termeszetfotoi","timestamp":"2019. október. 16. 15:41","title":"Megrémült mormota, patkánybanda és a párosodás művészete – Íme, az év természetfotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","id":"201921_tervezte_i_m_pei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33e6c0-4999-43ac-b4d2-a622bc68fe4e","keywords":null,"link":"/360/201921_tervezte_i_m_pei","timestamp":"2019. október. 16. 13:15","title":"A világhírű építészt sátánizmussal is vádolták, mégis mindenki vele akart terveztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és egy újabb 2010-et sem tart kizártnak, csak fordított szerepekkel.","shortLead":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és...","id":"20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb099e-9280-47db-a942-afd365518b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","timestamp":"2019. október. 16. 16:30","title":"Németh Sándor: Lehet, 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben, csak fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Mit adhat a vállalati képzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak az iPhone-felhasználók.","shortLead":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak...","id":"20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c2e6-a137-4516-9b03-6739c47dd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","timestamp":"2019. október. 16. 16:03","title":"Többeknek meggyűlt a bajuk az iPhone-jukkal az iOS-frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol legfelső bíróság hétfőn hosszú börtönbüntetésre ítélt kilenc függetlenségpárti katalán politikust. A helyiek újabb összetűzésektől tartanak, a tiltakozás más városokra is átterjedt.","shortLead":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol...","id":"20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2a32b-64ad-4342-a14f-16e3e5c31fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 16. 13:58","title":"Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]