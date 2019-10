Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","shortLead":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","id":"20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac8cc2a-1103-46b0-87e4-a9f46f66011d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"Részegen esett be egy ház udvarára siklóernyővel egy férfi Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"","category":"elet","description":"A ködfoltok hamar eltűnnek, akár 27 fok is lehet ma.","shortLead":"A ködfoltok hamar eltűnnek, akár 27 fok is lehet ma.","id":"20191015_Marad_a_napos_szaraz_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb50d8d-a1dc-4d71-9477-cac6430d73ff","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Marad_a_napos_szaraz_ido","timestamp":"2019. október. 15. 07:33","title":"Marad a napos, száraz idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A győri állatkert fejlesztésére kiírt, több mint 1,5 milliárd forintos pályázatot nyert meg egy Opus Global érdekkörébe tartozó cég - tette közzé a társaság szerdán, a Budapesti Értéktőzsde honlapján.","shortLead":"A győri állatkert fejlesztésére kiírt, több mint 1,5 milliárd forintos pályázatot nyert meg egy Opus Global érdekkörébe...","id":"20191016_Meszarosek_erdekkorebe_tartozo_ceg_fejlesztheti_a_gyori_allatkertet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab4369-f90e-4e5d-b109-ebdea5077271","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszarosek_erdekkorebe_tartozo_ceg_fejlesztheti_a_gyori_allatkertet","timestamp":"2019. október. 16. 17:19","title":"Mészárosék érdekkörébe tartozó cég fejlesztheti a győri állatkertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","shortLead":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","id":"20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b748-aea9-40fa-a024-713e9502c613","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","timestamp":"2019. október. 15. 14:50","title":"Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","shortLead":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","id":"20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d0a0f2-32e0-4a02-9c81-a1514a202f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","timestamp":"2019. október. 15. 13:22","title":"A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője műtősfiúhoz hasonlítja Karácsonyt, akinek szikét adtak a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teret adna a Sky News azonnak az újságíróknak, akik nem csak brexites anyagokon szeretnének dolgozni, és azoknak a nézőknek, akiknek már elegük van a Brexit-hírekből.","shortLead":"Teret adna a Sky News azonnak az újságíróknak, akik nem csak brexites anyagokon szeretnének dolgozni, és azoknak...","id":"20191016_A_Sky_elindit_egy_fizetos_hircsatornat_amin_egy_szo_sem_fog_esni_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e604e58-d079-4977-90b6-a79bed499896","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_A_Sky_elindit_egy_fizetos_hircsatornat_amin_egy_szo_sem_fog_esni_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 16. 20:58","title":"A Sky elindít egy fizetős hírcsatornát, amin egy szó sem fog esni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","shortLead":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","id":"20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f07d73-79b3-48ef-a52c-14f179041bae","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","timestamp":"2019. október. 15. 11:49","title":"Állószékekkel spórolnának még több helyet a repülőkön – így néznének ki az ülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hete még következetesen Borkai Zsolt magánügyének nevezték a Fideszben győri polgármesterről 18+-os felvételekkel gazdagon dokumentált, korrupciós szálakat is pedzegető blogbejegyzések állításait, a párt vasárnapi választási kudarca azonban úgy tűnik, felülírta ezt: ha miatta bukott a párt, egye meg ő, amit főzött. ","shortLead":"Másfél hete még következetesen Borkai Zsolt magánügyének nevezték a Fideszben győri polgármesterről 18+-os...","id":"20191015_Kiolte_a_valasztasi_eredmeny_a_bajtarsiassagot_a_Fidesz_vezetoibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75acea20-d4a0-4d7e-b5b8-4f31eb6584fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kiolte_a_valasztasi_eredmeny_a_bajtarsiassagot_a_Fidesz_vezetoibol","timestamp":"2019. október. 15. 12:09","title":"Kiölte a választási eredmény a bajtársiasságot a Fidesz vezetőiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]