Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT). A szervezet emlékeztetett, hogy csak idén közel tízezer liter gyümölcspárlatot és további nyolcezer liter, erre a célra elkészített cefrét foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács...","id":"20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d1a44-a7e5-421c-824b-933c440e1127","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","timestamp":"2019. október. 16. 12:24","title":"Kivéreztetik a hivatalos pálinkafőzdéket a feketézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a7799-c85d-4eb6-8b6d-b9abe2926c37","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","timestamp":"2019. október. 16. 12:40","title":"Marabu FékNyúz: Az anyjuk kipcsakját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs is fehér – összegzi vizsgálódása tapasztalatait Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója.","shortLead":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs...","id":"20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef06279f-16d3-4178-af1b-e2777e239f94","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","timestamp":"2019. október. 16. 16:52","title":"MTA-kutató: Alig maradtak olyan vállalkozók, akik teljesen függetlenek a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt tudatta volna velünk és – annak rendje és módja szerint – megfizetné az azután járó szerzői jogdíjat, akkor van egy biztos megoldás arra, hogy gyorsan bizonyíthassuk az igazunkat. ","shortLead":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt...","id":"mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3989bd7d-be59-4856-bce2-93a58f86408c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","timestamp":"2019. október. 17. 07:30","title":"Úgy járt, mint Eminem? Akkor ezt érdemes tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","shortLead":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","id":"20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d81b69e-f1f0-4d37-8199-8f2633dedfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","timestamp":"2019. október. 15. 14:49","title":"Elon Musk: Olyan lesz a Tesla pickupja, mint valami harci jármű a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős értékű gépkocsit. ","shortLead":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős...","id":"20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387023f8-9f6c-4034-94e3-f36bc67fbc6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","timestamp":"2019. október. 16. 07:29","title":"Nemzetközi autótolvaj-bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]