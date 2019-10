Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","shortLead":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","id":"20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d884b-648d-48f1-9823-7d1c0ce4efed","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","timestamp":"2019. október. 18. 14:44","title":"Salvinit választotta utódjának Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelőtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.","shortLead":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges...","id":"20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34cc1b-f4e3-4178-a26e-8c33d629d5eb","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","timestamp":"2019. október. 17. 20:00","title":"Showman, sztártanár, a fizika varázslója – 40 éve halt meg Öveges professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov nevű üstökös – állapították meg a kutatók, akik szerint a csillagközi tér mélyéből érkezett objektum fizikai tulajdonságai a Naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek létezéséről árulkodnak.","shortLead":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov...","id":"20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e6802-c9d1-4195-9d8b-9da7343c6b8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","timestamp":"2019. október. 17. 15:03","title":"Csak a magja egy kilométeres a Naprendszeren kívülről érkezett üstökösnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt támogatása miatt a gyártó nem tervezi javítani azokat.","shortLead":"Több korosodó D-Link routernél is aggasztó hibára bukkantak kiberbiztonsági szakemberek, ám az eszközök lejárt...","id":"20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e12f0a-3d4a-4430-830f-d62ee524cc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac563adf-e229-472c-88ac-dc86305274b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_d_link_dir_655_dir_866l_dir_652_dhp_1565_router_serulekenyseg","timestamp":"2019. október. 17. 08:03","title":"Ha ilyen wifi-routere van otthon, azonnal cserélje le, a gyártó is ezt javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","id":"20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872d5e1-be89-46e4-8477-1b7c87dfba1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","timestamp":"2019. október. 17. 20:45","title":"Molnár Zsolt nem lesz alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","shortLead":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","id":"20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9324f-03d9-4eec-be4d-9a10edcb1e87","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","timestamp":"2019. október. 17. 16:02","title":"Pillanatokkal az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","shortLead":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","id":"20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9869b2-d46d-434c-a3c0-c9ce33f424dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 17. 17:25","title":"Megtámadták a ferencvárosi polgármester-választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","shortLead":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","id":"20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef66747-9399-47ab-af5e-2ca4be7c7b25","keywords":null,"link":"/elet/20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","timestamp":"2019. október. 18. 14:33","title":"Mangalaci keményen próbálkozik, de lehet, hogy ez most kevés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]