[{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust...","id":"20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7275abc-2a04-4683-b4f0-1d296aebb3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. október. 10. 11:17","title":"Videók kerültek ki a netre, ahogy kétszer is hasba szúrják az indonéz minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő július 1-jétől szedik be az illetéket, de csak azoktól, akik nem foglalnak szállást a városban.","shortLead":"Jövő július 1-jétől szedik be az illetéket, de csak azoktól, akik nem foglalnak szállást a városban.","id":"20191010_velence_belepo_illetek_turistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03934a63-d655-41fe-ba1e-3b1228f44d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_velence_belepo_illetek_turistak","timestamp":"2019. október. 10. 10:19","title":"Velencében jövő nyártól tényleg belépőt kell fizetniük a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai külügyminiszteri forrást az arab ország közmédiája.","shortLead":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai...","id":"20191009_sziria_trkorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f28b5-be49-48b9-93e8-b8c2051f2c42","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_trkorszag","timestamp":"2019. október. 09. 15:04","title":"Szíria eltökélte, hogy feltartóztatja a török támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","shortLead":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","id":"20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6477457-6b94-43e6-92f3-fdc09f284a47","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","timestamp":"2019. október. 11. 11:07","title":"Ahmed Abij etióp miniszterelnöké a Nobel-békedíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak adott interjúban. Kormányülésen vagy Fidesz elnökségi ülésen még sosem hallotta, hogy az ellenzéki vezetésű városok rosszabbul járnának, azt viszont nem tudja elképzelni, Karácsony Gergely miként tudna nála jobban alkudni Orbánnal. Talán fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort? Itt a teljes főpolgármesteri interjú.","shortLead":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és...","id":"20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bfaa6-0a35-4c0d-92a8-499c1336ea36","keywords":null,"link":"/360/20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","timestamp":"2019. október. 10. 10:30","title":"Tarlós: Kétségbe ejt, hogy már az alsónadrág is megjelent a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szingapúr, a soknemzetiségű és sokvallású kis állam a legsikeresebb a negyedik ipari forradalom eredményeinek felhasználásában – állapítja meg a Világgazdasági Fórum jelentése. ","shortLead":"Szingapúr, a soknemzetiségű és sokvallású kis állam a legsikeresebb a negyedik ipari forradalom eredményeinek...","id":"20191010_Amikor_egy_varosallam_lekorozi_a_vilag_legnagyobbjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c21b9-9e85-43fb-9f34-f7874e4d465a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Amikor_egy_varosallam_lekorozi_a_vilag_legnagyobbjait","timestamp":"2019. október. 10. 15:42","title":"Amikor egy városállam lekörözi a világ legnagyobbjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","shortLead":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","id":"20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbaab-b492-43f8-a10f-ce90dbd30eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 09. 18:08","title":"Bevándorló papok menthetik meg az ír katolikus egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","shortLead":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","id":"20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750e171-bbf6-4cec-9e04-14e7c051c78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","timestamp":"2019. október. 11. 09:14","title":"Mégse lesz új Elon Musk a porszívókirályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]