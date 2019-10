Megszólalt Palkovics László a Budai Vár önkormányzati lakásainak bérleti szerződéseinek a felülvizsgálatáról. A miniszter azt mondta az ATV-nek, boldogan találkozik is akár V. Naszályi Márta polgármesterrel, nyilvánosságra hozza a Várban lévő lakásának a bérleti szerződését, és kész magasabb bérleti díjat is fizetni.

Még kedden beszélt arról Váradiné Naszályi Márta a hvg.hu-nak adott interjújában, hogy minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója V. Naszályi több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét.

Akkor a polgármester arról is beszélt, hogy magát a jelenlegi, közvéleményt felháborító helyzetet kell orvosolni, és felváltani egy méltányos és igazságos renddel. Mert rendszerszintű változás kell, nem „Bayer Zsolt-rendelet”.

Több Fideszhez köthető személy is bérel az I. kerületi önkormányzattól lakást a várban. Többek között Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, és Bayer Zsolt is. Palkovics az ATV-nak most elmondta, szívesen nyilvánosságra hozza a Várban lévő lakásának a bérleti szerződését, és kész akár többet is fizetni.

Azt is hozzátette: “Szeretném kérni V. Naszályi Mártát, tegye már meg, hogy valóban az összes szerződést vizsgálja felül és hozza nyilvánosságra, de akkor például a volt MSZP-kormánybiztosét is, Baráth Eteléét is, és mindenkiét, politikai oldaltól függetlenül”.