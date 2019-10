hvg.hu: A legkiélezettebb harc a fővárosi kerületek közül az I. kerületben zajlott a polgármesterségért, ahogy változott a feldolgozottság, egyik pillanatban Nagy Gábor Tamás vezetett, máskor Ön. Mikor hitte el, hogy tényleg megvan?

V. Naszályi Márta: Tényleg egy hullámvasút volt, a tegnap este kb. öt évet vett el az életemből (nevet). Akkor kezdtem elhinni, amikor jött az infó, hogy a 9.-es választókerület egyik szavazókörében, amit az egyik legnehezebbnek tartottunk, én nyertem. Ha az megvolt.

hvg.hu: Mi ugrott be elsőre?

V.N.M.: Hogy történelmet írtunk, túlzás nélkül. És hogy nem kell szégyenkeznem a csapatom előtt.

Fej-fej mellett Az eddig PM önkormányzati képviselőjeként dolgozó Váradiné Naszályi Márta 48,31 százalékot szerzett 6025 szavazattal, míg az eddigi polgármester, Nagy Gábor Tamás 47,34 százalékot 5904 szavazattal. Ráadásul a korábban nem túl ismert, függetlenként váratlanul előkerülő Jakab-Novák Eszter is elindult a közös ellenzéki jelölt mellett, és ő vitt el 4,35 százalékot.

hvg.hu: Azt a Nagy Gábor Tamást váltja, aki 1998 óta folyamatosan újrázott a poszton. A neve ráadásul összeforrt a mutyigyanús ingatlanügyekkel, bérlakások NER-nek osztogatásával, amiket a hvg.hu évek óta cikksorozatban próbált feltárni. Ennek a gyakorlatnak az egyik leghangosabb kritikusa volt, erre most megkapja a városháza kulcsát – mire számít?

V.N.M.: Hogy aknamezőn járok majd a következő időszakban.

hvg.hu: Beszélt Nagy Gábor Tamással?

V.N.M.: Igen, felhívott. Gratulált, és megbeszéltük, hogy ezen a héten találkozunk és egyeztetünk. Jó lenne, ha korrekt folyamat lenne a hivatal átadása, nem akarok feszültségeket.

hvg.hu: Mindenkit az érdekel most, hogy vajon ebben a pillanatban is vadul darálnak-e az iratmegsemmisítők.

V.N.M.: Nem tartom kizártnak. De hiszek abban, mert ezt tapasztaltam, hogy azért vannak és lesznek olyan munkatársak a hivatalban, akik eddig is szakmai munkát szerettek volna végezni, rájuk számítok. És remélem, hogy a bűn nem múlik el nyomtalanul.

hvg.hu: Egyik kampányígérete az volt, hogy vége az ingatlanmutyiknak és nyilvánosságra fogja hozni a bérlakások szerződéseit. Mire számíthatnak az olcsó bérlakásba bekvártélyozottak, felülvizsgálják a megállapodásokat?

V.N.M.: Valamennyi szerződést felül kell vizsgálnunk. És amelyik jogszerű, ott semmi ok a félelemre. Pontosan azért kell mindent megnézni, mert eddig teljesen információk híján voltunk, nem is tudnánk másképp nekiállni dolgozni, ha nem látunk mindent, hogy mi van az asztalon. Persze vannak személyiségi jogi korlátok, nyilván ezeknek, illetve a jogi feltételeknek a betartásával, de a jövőben nyilvánosnak kell lennie a budavári közvagyonnal való gazdálkodásnak.

hvg.hu: Ahol a felülvizsgálat során bebizonyosodik, hogy tényleg mutyi, vagy bármilyen visszaélés történt, azokkal a szerződésekkel mi lesz? Akár fel is bontaná?

V.N.M.: Igen, ahol jogszerűtlenség történt, ott a megállapodást lehet módosítani, vagy akár fel is bontani. Eddig személyre szabott döntések születtek, átláthatatlan és önkényes rendszerben. De ennek az ellensúlyozása nem az, ha most bosszút állok, ugyanígy, egyedi döntésekkel. Magát a jelenlegi, közvéleményt felháborító helyzetet kell orvosolni, és felváltani egy méltányos és igazságos renddel. Mert rendszerszintű változás kell, nem „Bayer Zsolt-rendelet”.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: A Budai Vár egy részét elfoglaló kormányzati negyed beékelődik az önkormányzat területébe, mint valami enklávé. Orbán Viktor hivatalával hogyan fog együttműködni?

V.N.M.: Ha eddig egyeztettek is a kerülettel, erről semmi nem tudtunk. Én abban hiszek, hogy mindent meg lehet beszélni, ezért megkeresem a Miniszterelnökséget és a Várgondnokságot is, ahogy ők is fordulhatnak hozzám.

hvg.hu: De kérdés, mennyi mozgásterük lesz a végrehajtó hatalom legfőbb letéteményesével szemben kerületi önkormányzatként.

V.N.M.: Azért vannak még eszközeink, például a helyi építési szabályzat vagy a közterületekkel kapcsolatos szabályzatok. Eddig ha a kormánynegyeddel kapcsolatban bármit kitaláltak, azt a fideszes önkormányzat egy szó nélkül áttolta. Képletesen, mintha mindenhez azonnal leterítették volna a vörös szőnyeget.

hvg.hu: És ha törvénymódosítással visszavágják ezeket a megmaradt eszközöket?

© Reviczky Zsolt Akkor tüntetünk, kiállunk, hiszen egy további, meglévő lehetőség a nyilvánosság. Mindenki tudni fogja, hogy valami olyat akarnak, ami nem jó a kerületnek.

hvg.hu: Radikálisan más lesz a helyzet, hiszen a képviselő-testületben is fordult a kocka, ott is átvette az ellenzék az irányítást 9-5 arányban.

V.N.M.: Sőt, mivel a polgármester is szavaz, ez 10-5-ös arány is lesz, ami biztosítja a hátteret, hogy tényleg valóra váltsuk az ígéreteinket.

hvg.hu: Tudjuk, hogy az Orbán-kormány számára kiemelten fontos a turizmus, Budavár pedig a főváros elsőszámú turistacélpontja. Fognak ütközni, mer majd ezen a területen odalépni? Mi lesz például a sokszor kiváltságként osztott teraszos, kiülős vendéglátóhelyekkel?

V.N.M.: Szeretném elérni a bizottsági struktúra átalakítását, ezen belül pedig a terveim szerint a jövőben egy külön bizottság foglalkozna az idegenforgalommal, és külön referense is lenne ennek a szakterületnek. A kerületi kiülős helyeknek a polgármester eddig saját hatáskörében adott teraszengedélyt, de többé ez sem lesz egyszemélyi döntés, a bizottság határozhatna, átláthatóan, mindent mérlegelve. De a turistabuszok helyzetét is rendezni kell, már ami a kerületi hatáskörbe tartozik ebből a kérdésből.

hvg.hu: A szívügyei eddig érezhetően a szociális érzékenységet igénylő kérdések, valamint a környezetvédelem voltak, polgármesterként ez marad?

V.N.M.: Kertészmérnök vagyok, ha akarnám sem tudnám elengedni az utóbbit. Szóval igen, egy zöld kerületről álmodom. Úgy, hogy ez más döntéseknél is középpontban legyen, ebből a szempontból is megvizsgáljunk mindent. A másik, amit említett: a társadalmi szolidaritásban is teljesen új fejezetet akarok nyitni. Láttuk, ahogy az elmúlt időszakban az alacsony, illetve közepes jövedelmű embereket elkezdték kiszorítani a kerületből, érezhetően ebbe az irányba mutattak folyamatok. De én nem hiszek a „Budavár = elit kerület”-koncepcióban. A várban mindenkinek, a kevésbé tehetőseknek is helye kell, hogy legyen.