Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","shortLead":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","id":"20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e53a8c-da88-4c79-99fd-f4eea61571cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","timestamp":"2019. október. 20. 06:41","title":"Eladósorba került egy igen ritka BMW M3 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. ","shortLead":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért...","id":"20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe18bba-94a2-4999-9866-b443b6c5a96d","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","timestamp":"2019. október. 20. 09:30","title":"Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig adós. Állítólag két hét múlva ezt is meglátja a közönség.","shortLead":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig...","id":"20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74638b69-b4c1-4e21-9a9e-caa82161d207","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:03","title":"Nagy durranásra készülhet napokon belül az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási intézményt. ","shortLead":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási...","id":"20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835060c-e7d9-4fda-ae95-276721e5eb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 20. 20:08","title":"Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését. Johnson nem önszántából lép.","shortLead":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését...","id":"20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcf4f6-bd52-43f2-b720-f047307aa82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","timestamp":"2019. október. 19. 22:13","title":"A Brexit elhalasztását kéri Boris Johnson az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","shortLead":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","id":"20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd9bfa4-df86-452a-8f2a-4ac15e4651c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","timestamp":"2019. október. 20. 12:50","title":"Varga Mihály: A gazdasági lassulás mélyebb lehet annál, mint amire korábban bárki számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]