[{"available":true,"c_guid":"fd0f10a8-296c-4d05-826d-c3464aca7135","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitörni látszik a nagy hollywoodi szuperhősfilm-háború.","shortLead":"Kitörni látszik a nagy hollywoodi szuperhősfilm-háború.","id":"20191021_Coppola_is_beszallt_a_Marvelfilmek_ekezesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0f10a8-296c-4d05-826d-c3464aca7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e03fb90-8cfb-477b-a0e0-22bedad00303","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Coppola_is_beszallt_a_Marvelfilmek_ekezesebe","timestamp":"2019. október. 21. 11:42","title":"Coppola is beszállt a Marvel-filmek ekézésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki az Ulmi Egyetem kutatói, akik lencsevégre is kapták az állat mozgását.","shortLead":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki...","id":"20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ab1061-5d69-4aa5-8af8-207098e090e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","timestamp":"2019. október. 21. 11:03","title":"Levideózták a világ leggyorsabb hangyáját, 85 cm/s sebességgel rohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"Vértessy Péter","category":"tudomany","description":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció előtt azonban sok akadály van.","shortLead":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció...","id":"20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2b990a-6d92-4f54-9ba3-c5841705fa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","timestamp":"2019. október. 20. 17:30","title":"Digitális országutak: mi legyen a jó öreg sofőrökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának felelt meg. ","shortLead":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának...","id":"20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae504234-ecad-43a6-8831-58db44ed7d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","timestamp":"2019. október. 21. 16:24","title":"Magyarország 2,7 százalékot faragott az államháztartási hiányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0182425-cb20-43a3-ab7d-61e033d684bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány szerint Katalóniának az együttéléssel van problémája.

