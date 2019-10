Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","shortLead":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","id":"20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806b8b5-cb80-4c13-9eff-c842017a560e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 22. 18:47","title":"Két nyomozás is folyik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","shortLead":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","id":"20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca50981-39e9-410c-843d-4c43af652244","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. október. 23. 12:12","title":"Szállodákat romboltat le Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek (YPG) elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg kedden Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is...","id":"20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924ad82a-d8d3-4651-b9e2-cb6a0ae39f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","timestamp":"2019. október. 22. 21:55","title":"Erdogan és Putyin megállapodtak arról, mi legyen a kurd területekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","shortLead":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","id":"20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e550d-79c7-494f-9ae8-c59ca674f5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","timestamp":"2019. október. 22. 14:36","title":"Tevét gázolt egy autós Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","id":"20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fb7067-6b39-4252-becb-986c0f10b498","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","timestamp":"2019. október. 23. 12:55","title":"Sok helyreigazítás volt már a magyar sajtóban, de ilyen még egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András többrészes portréfilmet készített Antall Józsefről. A második rész első epizódjából kiderül, hogyan élte túl történészként a kommunizmus időszakát és hogyan figyelték meg a későbbi miniszterelnököt. ","shortLead":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András...","id":"20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8abc42-5387-4442-b864-a751a7b91c4b","keywords":null,"link":"/360/20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","timestamp":"2019. október. 23. 19:00","title":"Doku360: Antall József kibekkelte a kommunizmust, de építette a saját lehetőségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]