Ahogy korábban beszámoltunk róla, több gyerek megsérült egy, az önkormányzati választás előtt átadott játszótéren a XVI. kerületben, a Reformátorok terén. A 398 millió forintból, szinte teljesen kormányzati finanszírozásból felépített létesítmény három óriáscsúszdájából kettőt egy nappal a megnyitás után, a harmadikat pedig három nappal később lezárták.

A 24.hu most arról ír, hogy néhány gyerek egészen súlyos sérüléseket szenvedett a csúszdákon. Egy tíz év körüli kislánynak a sípcsontja törött el, hozzá a helyszínre mentőket is hívtak. Egy másiknak a térde sérült meg, ezért fekvőgipszbe került. Egy harmadik kislányt fejsérüléssel vittek kórházba a szülei. Olyan gyerekről is lehetett hallani, akinek a foga törött ki, mások kisebb sérülésekkel megúszták.

A lap emlékeztet: a kerület újraválasztott fideszes polgármestere, Kovács Péter korábban arról beszélt, hogy a beruházás jól sikerült. Később egy videóban így reagált a történtekre: "A csúszdákkal van némi baj, valószínűleg túl gyorsak, úgyhogy most kértem a kivitelezőt, hogy próbálják meg lassítani ezeket a csúszdákat. Természetesen minden TÜV-, meg minden papírja megvan, az átvételnél is minden rendben volt. De mivel kicsit gyorsra sikerült a csúszda – habár azt mondja a tervező is, meg a forgalmazó is, hogy ez egy fejlesztő játék, és a játékhoz az is hozzátartozik, hogy hogyan álljunk meg a végén, ez is a fejlesztés része –, de én úgy gondoltam, hogy ne kockáztassunk, akkor inkább próbáljuk lassítani azt a két csúszdát, amelyik olyan gyorsnak tűnik."

A lap próbálta elérni az önkormányzatot, de egyelőre nem válaszoltak a kérdéseikre. Egyebek mellett azt tudakolják, hogy az átadás előtt tesztelték-e a csúszdákat, ki vette át őket és készült-e arról jegyzőkönyv.