Tavaly ősszel kerültek ki azok az óriásplakátok, amelyeken a szegedi városvezetést rabruhában ábrázolták. A plakátokat a szegedi Fidelitas megbízásából ragasztották ki a városban, miközben a szervezet sajtótájékoztatókon is azt állította, hogy a parkolóbérletek ingyenes osztogatása miatt elítélték az önkormányzat munkatársait.

A büntetőügy a bérletek miatt valóban elindult, első fokon ítélet is született, de abban is a büntetés felfüggesztése szerepel, és jogerős ítélet még most sincs az ügyben. A sajtótájékoztatókon és a plakátokon a Fidelitas azt sugallta, az előbbieket elhallgatva, mintha már eldőlt volna az érintettek bűnössége, akik a híresztelés miatt bírósághoz fordultak. Most ebben az ügyben a Szegedi Ítélőtábla marasztalta el a Fidelitast – értesült a szeged.hu. A fiatal jobboldaliak szegedi elnöke a Fidesz–KDNP listáján bekerült a szegedi közgyűlésbe is.

Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék szerint politikai véleményt fogalmaztak meg a Fidelitas képviselői, és a véleménynyilvánítás szabadsága erősebb, mint a jó hírnév védelme. A szegedi önkormányzat „kiplakátolt” jegyzője, kabinetvezetője és az akkori alpolgármester fellebbeztek a döntés ellen, most a Szegedi Ítélőtábla döntött úgy, hogy a sajtótájékoztatókon elhangzottak és a plakátok mégis alkalmasak a jó hírnév megsértésére, ezért fejenként egymillió forint megfizetésére kötelezték a résztvevőket. Továbbá arra, hogy hetvenezer példányban szórólapokat juttassanak el a szegedi postaládákba, amelyeken elismerik, hogy valótlanul terjesztették a városvezetőkről azt, hogy elítélték őket.

A parkolóbérletek ügyében 2015-ben tett feljelenést egy fideszes képviselő, aki maga is kapott ingyenbérletet. A feljelentés szerint 2008 és 2012 között többen kaptak ilyet jogosulatlanul, a kiutalás kereteit helyi rendelet nem határozta meg. Az ügyben végül a főjegyzőt, az alpolgármestert, a kabinetvezetőt és a városi közlekedési cég három vezetőjét vádolták meg, tavaly ősszel őket marasztalták el, nem jogerősen. Azóta a főjegyző és az alpolgármester megváltak munkahelyüktől. Egy tárgyalást a másodfokú eljárásban már tartottak Gyulán, de jogerős ítélet még nem született az ügyben, információink szerint decemberben várható.