A kormánytagok Borkai Zsolt győri polgármesterrel való kapcsolatát feszegeti az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdéseiben, miután egy korábbi, hasonló körkérdésére egyenválaszt kapott a miniszterektől. A politikus még az önkormányzati választás előtt kérdezte végig a kormány tagjait arról, hogy összeegyeztethető-e Borkai szexbotránya az úgynevezett "keresztény szabadsággal", amire azonban egyenválaszt kapott:

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a miniszterelnök elmondta a véleményét a témával kapcsolatban. Egészen pontosan úgy fogalmazott: >>világossá kell tenni, hogy bizonyos dolgok nálunk nem férnek bele<<. Szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy Borkai Zsolt kilépett a Fideszből"

– válaszolták neki egy hete.

A szocialista politikus azonban azt is megkérdezte a kormánytagoktól, hogy repültek-e Borkai Zsolttal a magángépén, a kormány férfitagjaitól pedig azt is, hogy részt vettek-e "a botrányos orgiához hasonló összejöveteleken Borkai Zsolt társaságában?" Bangóné azonban ezúttal is egyenválaszt kapott a politikusoktól:

A kormány politikusai már több alkalommal elmondták a véleményüket Borkai Zsolt ügyével kapcsolatban. Szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy Borkai Zsolt kilépett a Fideszből. Október 9-én szövegezett beadványát egy kérdésnek álcázott kampányakciónak tekintjük. Engedje meg, hogy ezt kiegészítsem azzal, hogy morális alapú számonkérést nehezen fogadunk el egy olyan politikustól, aki több millió magyar embert sértett meg azzal, hogy patkánynak nevezte őket.

Szijjártó Péter külügyminiszter szintén ezt a választ adta, bár ő egészen biztosan repült már Borkaival, erről még az MTI is közölt egy fotót 2014-ben.

Az egyenválaszoktól egyedül Pintér Sándor belügyminiszter tért el, aki a fent idézett szöveg mellé hozzátette azt is:

A botrányos orgiákról való részvételről szóló kérdése sértő és minden ilyen feltételezést és kérdésfeltételt visszautasítok. Valamennyi feltett kérdésére a válaszom NEM."

