Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","shortLead":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","id":"20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafc6ac-2b88-479f-b558-76203ab6e545","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 28. 11:05","title":"Botka László az első adandó alkalommal kilépett az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","shortLead":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","id":"20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4ce97a-a880-4607-ab96-94c00e5e9f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","timestamp":"2019. október. 29. 05:42","title":"Erős földrengés volt a Fülöp-szigetek déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három jelölt indult a megtisztelő címért, mindhárom egyéni induló, semmilyen szövetségről vagy összefogásról nem tudunk. ","shortLead":"Három jelölt indult a megtisztelő címért, mindhárom egyéni induló, semmilyen szövetségről vagy összefogásról nem...","id":"20191028_Itt_egy_ujabb_valasztas_keresik_az_ev_halat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbb7fe-e6f7-49a7-b882-cb2b121602fa","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Itt_egy_ujabb_valasztas_keresik_az_ev_halat","timestamp":"2019. október. 28. 17:18","title":"Itt egy újabb választás: keresik az év halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja a klasszikus számítástechnika legfelső határait. Hogy valami fontos előrelépésről van szó, azt mindenki érzi, de hogy pontosan mit is jelent és milyen következményekkel járhat, az némi magyarázatra szorulhat. Íme a közérthető válasz.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja...","id":"20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c8fcc4-3e8a-4ed6-8683-99871b714ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","timestamp":"2019. október. 28. 06:30","title":"Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]