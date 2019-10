Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","shortLead":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","id":"20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e664c01a-3cfe-48c5-a78f-2854e7bccf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","timestamp":"2019. október. 30. 11:32","title":"Magyarország megvétózta a NATO közös nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","shortLead":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","id":"20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59638286-4b00-4045-bac3-f863ac3286ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","timestamp":"2019. október. 29. 15:45","title":"Jövő kedden eldől, ki lesz Budapest következő főjegyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","shortLead":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","id":"20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a2237c-1958-4c79-85ef-7e626cc1a5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2019. október. 30. 19:18","title":"Csökkentette a dollárkamatot az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","id":"20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e7fd9-80d4-44a4-b662-7d02cefcc171","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","timestamp":"2019. október. 30. 08:36","title":"Kásler: Nincs pedagógushiány és véget ért a véleménydiktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5230ae7-bc3d-4ed8-b0a0-fd0ab800edbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","timestamp":"2019. október. 30. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Putyinhoz indulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","shortLead":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","id":"20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f950ba-75c3-4511-835a-73aa57789b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 16:56","title":"Dénes Ferenc: Szálljon be havi 10 ezerrel, aki támogatja a budapesti atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","shortLead":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","id":"20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881b4f6-167f-4c6d-ae17-fb05aca45fcd","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","timestamp":"2019. október. 29. 16:38","title":"Nagyon úgy tűnik, a siker a Mészáros család vérében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265","c_author":"HVG","category":"360","description":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás „kézműves örömére”.","shortLead":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás...","id":"201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a913df-89a6-4c71-a31e-26f821a85c8d","keywords":null,"link":"/360/201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Egyre többen váltanak a telefonos fotózásról analóg fényképezésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]