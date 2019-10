Botka László az első adandó alkalommal kilépett az MSZP-ből

Botka László hétfőn kilépett az MSZP-ből. Bár a döntését nem indokolta, környezetéből származó információink szerint szerepet játszott ebben az, hogy szerinte az MSZP képtelen a szervezeti és személyi megújulásra, de nem hisz a Molnár Zsolt pártigazgató által meghirdetett "Budapest-modellben" sem. Míg Molnár szerint ez arról szól, hogy "időben meg kell keresni a legjobb jelölteket a 2022-es választásra", addig Botka környezetében ezt úgy fordítják, hogy Molnár néhány momentumossal és pár fanatikus DK-s elsakkozgat majd, ők pedig ebből nem kérnek.

Azzal is érvelnek, Botka a választáson eleve erre kért felhatalmazást, ugyanis ő kizárólag az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben indult, neve mellé nem került pártlogó. Meglepetésre pénteken, a közgyűlés alakuló ülésén jelentette be, hogy az ő frakciójukba ül be, nem a szocialistákéba. Utána rögtön megkérdeztük Botkát, hogy a pártból is kilép-e, mire annyit mondott,

ezt előbb nekik mondja el.

Ebből már erősen lehetett sejteni a folytatást, bár a hét végén még helyi MSZP-sek nem gondolták, hogy Botka azonnal kilép. Holott a kampányban bőven voltak szemmel látható jelek arra, hogy egyre kevésbé kér a szocialistákból: nem ment el arra a rendezvényre, ahol az ellenzéki pártok bejelentették támogatását, illetve maga helyett egy molinót küldött a Szegeden kampányoló Tóth Bertalan pártelnök mellé.

Hosszú volt az út idáig

Botka László rendkívül fiatalon, 21 évesen került be a Parlamentbe 1994-ben, évekig édesanyjával, Botka Lajosnéval együtt politizált. Öt cikluson át volt parlamenti képviselő, ahogy szegedi polgármesterként is az ötödik ciklusát kezdi. A politikust évekig az MSZP reménységeként tartották számon, párton belül sokan várták, mikor vállalja már a miniszterelnök-jelöltséget, a "vaci-Laci" gúnynevet is ráaggatták épp emiatt. Az MSZP választmányi elnöke azonban erre sokáig nem volt hajlandó.

2017-ben mégis beleállt, de a Gyurcsány Ferenc nélküli összefogás követelésével olyan feltételeket szabott, amiből látszott, ennek a karriernek hamar vége lesz. Mindenesetre hangos volt az a néhány hónap: párton belüli kollaboránsokat emlegetett, és nyíltan árulózta Molnár Zsoltot, a párt talán legerősebb informális – és most már formális – hatalommal bíró emberét. Molnár ugyanis nyíltan szembement szövetségi politikájával. Erről "pancserpuccs az MSZP-ben" címmel írtunk.

Botka megbuktatásában szerepet játszott a Molnárral kapcsolatban álló Tarjányi Péter fémjelezte Magyar Progresszív Mozgalom, melynek lényegében egyetlen célja a jelölt leszedése volt. Botka végül 2017 októberében visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől.

Döntését azzal indokolta, hogy "a demokratikus pártok nem akarnak nyerni 2018-ban, céljuk csak annyi, hogy néhány ellenzéki helyet szerezzenek az Orbán-rezsim parlamenti padsoraiban", illetve megállapította azt is,

a politikai maffia behálózta a demokratikus ellenzéket, köztük az MSZP-t is.

Ezután hátra lépett az MSZP-ben, nem viselt sem országos sem helyi tisztséget. A súlyos válságba került MSZP végül Karácsony Gergely mögé állt be, a Fidesz újra kétharmadot szerzett.

Régóta pusmogták

Botkáról már az országgyűlési választás előtt is pletykálták, hogy kilép, ezt azonban cáfolta. 2018 őszén kérdeztük, miért maradt, mire azt mondta:

két dolog miatt vagyok párttag. Egyrészt mert szociáldemokrata vagyok, másrészt meg Szegeden nagyon jó a csapat, kötődöm ezekhez az emberekhez. Nem akarom őket cserbenhagyni, de semmilyen módon nem veszek részt a szocialista párt politikájának a formálásában.

Akkor azt mondta, az előbb említett két ok miatt nem akart kilépni a pártból. Az önkormányzati választás másnapján az Indexnek azt mondta, "nem tudja, mi van az MSZP-ben, de nem is nagyon érdekli". Innentől már hivatalosan sem kell, hogy érdekelje egyetlen pártügy sem.

Az új csapat

Az Összefogás Szegedért Egyesületet nehéz önálló entitásként kezelni, az internetes honlapjukon a "rólunk" menüpontban négy tételben lerendezik a legfontosabb feladataikat. Íme:

Szeged város gazdasági, kereskedelmi fejlődésének elősegítése.

Szeged város régióközponti szerepének további megerősítése.

A szegedi kulturális, tudományos és sportélet támogatása.

A szegedi idegenforgalom fellendítése és erősítése.

Az egyesületet 2010-ben hozták létre, de nehéz volt elhitetni, hogy nem csak egy szépségtapasz kellett Botka neve és az MSZP logója mellé. Abban az évben egyébként Botka már formát bontott: választási plakátjain nem volt ott a szegfű. A szervezetet tavaly májusban kezdték távolítani az MSZP-től: leváltották addigi elnökét, Pálmai Antalt, aki többször indult az MSZP listáján. Így tudott klasszikus ernyőszervezetként funkcionálva maga alá terelni az ellenzéki pártokat, a DK-tól a Jobbikig.

Az új frakciónak Botka László mellett Joób Márton, Avramov András, Kovács Tamás, Simon-Fiala Donát a tagja. Avramov a szőregi rózsafesztiválok szervezője, eddig főként a klasszikus szőregi virág uniós levédésével, vagy hungarikumok közé való felvételével került a hírekbe. Joób, aki Botkához hasonlóan csak a civil logóval tolta a kampányt, a tízgyermekes nagycsaládos háttérrel inkább a konzervatív kötődésű választók számára vonzó, de a sportolói háttere tágítja a szimpatizánsok körét. Kovács Tamás sem ismeretlen befutó, ő a PM szegedi vezetője, de korábban, még az internetes tüntetésekhez kapcsolódva szerveztek úgynevezett „polgári köröket”. Azért tesszük idézőjelbe, mert bár technikájában a Fideszt idézi, valójában egyszerűen egy civil közéleti mozgást szeretettek volna generálni. Ennek sikere hullámzó volt, csak a „feketeruhás” nővér, vagy a kockás inges tüntetések adtak némi lendületet a kezdeményezésnek. Kovács aztán bekerült az önkormányzati gépezetbe is, külsős tag lett a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságban. Simon-Fiala jobbikos, bár csak a "fordulat után", 2018-ban lépett be a pártba.