[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában.","shortLead":"Az adóhatóság kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában.","id":"20191030_nav_ellenorzes_allami_szamvevoszek_momentum_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43515b4e-445d-476e-928a-e7503ff44b17","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nav_ellenorzes_allami_szamvevoszek_momentum_mozgalom","timestamp":"2019. október. 30. 14:15","title":"Megszállta a NAV a Momentum székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás lenne számára a prioritás. ","shortLead":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás...","id":"20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70aaf7-2668-41e3-934d-e3e4b2a1ebaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","timestamp":"2019. október. 30. 12:36","title":"Bérlakások, parkolás, strand – Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Cápatámadásban súlyosan megsérült két férfi Ausztrália északkeleti partvidékén, egy harmincas éveiben járó brit férfi lábát leharapta, társát szintén lábán sebesítette meg a tengeri ragadozó.","shortLead":"Cápatámadásban súlyosan megsérült két férfi Ausztrália északkeleti partvidékén, egy harmincas éveiben járó brit férfi...","id":"20191029_Leharapta_a_capa_egy_brit_ferfi_labat_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88815ea9-64f6-4ea3-b12f-5b280b10d4d3","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Leharapta_a_capa_egy_brit_ferfi_labat_Ausztraliaban","timestamp":"2019. október. 29. 10:20","title":"Leharapta a cápa egy brit férfi lábát Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","id":"20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f825dd-af3f-4fc3-bffd-1fc23b61e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","timestamp":"2019. október. 29. 10:51","title":"Újra Polt Pétert javasolják legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18524a4d-cae0-402c-8b93-4768b849b582","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","shortLead":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","id":"20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d35921-9866-403e-a5ca-fd8e262350f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","timestamp":"2019. október. 29. 13:17","title":"Optimistán tekint a jövőbe a Megadeth torokrákkal küzdő énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]