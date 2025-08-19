Orbán Ráhel eladta a bababoltos cégét Tiborcz Istvánnak

Július végén Orbán Ráhel eladta a Budapesten és a Balatonnál is luxusbababoltot üzemeltető cégét, az Odu Store Kft.-t. A vevő a férjének, Tiborcz Istvánnak a cége, a BDPST Zrt. – írja a G7. A vállalkozás ügyvezetője a tulajdonosváltás után is a miniszterelnök lánya maradt.

Orbán Ráhel 2021-ben alapította az Odu Store Kft.-t, az első, a Hegyvidék Bevásárlóközpontban található bababolt 2022 tavaszán nyílt meg. Újabb egy év elteltével a szántódi BalaLandben is nyitott egy üzletet a cég, amely négy év alatt négyszer lett veszteséges.

Júniusban egy ugráló nyuszis videóban jelentették be, hogy a budapesti bolt elköltözik a budai bevásárlóközpontból, és a Vörösmarty tér mellett, a Dorottya utca 2. szám alatt fog működni, ahol a Tiborcz István tulajdonában álló Dorothea Hotel is található.

A G7 megkérdezte a tranzakcióról a BDPST-csoportot, ahonnan azt választ kapták, hogy a költözéshez kapcsolódóan született meg a döntés a tulajdonosváltásról, mivel „az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába”. A költözés szeptemberben zajlik majd, a mindennapi működésért továbbra is az Odu önálló menedzsmentje felel, Orbán Ráhel szakmai vezetésével.