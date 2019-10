Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért, hogy a munkavállalók befogadva érezzék magukat a cégnél.","shortLead":"Kávékupon, sárkányhajózás, virágcsokor – ez is segít, de ennél többet, sőt napjainkban egyre többet kell tenni azért...","id":"20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ecb6e3-1099-4306-8bcd-c282796f24a0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191031_Ezert_fontos_a_munkahelyi_cimboralas","timestamp":"2019. október. 31. 14:15","title":"Ezért fontos a munkahelyi \"cimborálás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","shortLead":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","id":"20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1520c-8df3-4eff-b041-1d40ad513f74","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 30. 17:49","title":"Új választás lesz az egyik nagytétényi választókerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","shortLead":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","id":"20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21810f26-8ea0-48a3-b3a4-a31eff9d8a82","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","timestamp":"2019. október. 30. 20:25","title":"Újabb politikus intett búcsút az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak összehasonlításába, és mit lehet tenni, hogy a politikusok közül se csak azokat választhassuk, akiket már ismerünk? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az információs aszimmetria áttekintésével folytatjuk.","shortLead":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak...","id":"20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b9fab-0f7b-4b96-8162-423590fbbc12","keywords":null,"link":"/360/20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","timestamp":"2019. október. 30. 19:00","title":"Miért váltották le Tarlóst? A választ a használt autóknál keresse!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában.","shortLead":"Az adóhatóság kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában.","id":"20191030_nav_ellenorzes_allami_szamvevoszek_momentum_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43515b4e-445d-476e-928a-e7503ff44b17","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nav_ellenorzes_allami_szamvevoszek_momentum_mozgalom","timestamp":"2019. október. 30. 14:15","title":"Megszállta a NAV a Momentum székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is...","id":"20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23d2ba-c812-4652-af3b-81dedc536ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","timestamp":"2019. október. 30. 08:03","title":"Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kávé ízét nemcsak az tudja befolyásolni, hogy milyen módon készítik el, hanem az is, miből isszuk meg.","shortLead":"A kávé ízét nemcsak az tudja befolyásolni, hogy milyen módon készítik el, hanem az is, miből isszuk meg.","id":"20191031_kavefogyasztas_kave_ize_milyen_bogrebol_erdemes_kavet_inni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74db2fd3-a639-4b5d-9dfa-4783f4c90674","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_kavefogyasztas_kave_ize_milyen_bogrebol_erdemes_kavet_inni","timestamp":"2019. október. 31. 08:03","title":"Szeret kávézni? Akkor jobb, ha tudja: nem mindegy, miből issza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","shortLead":"25 bázisponttal csökkentette a dollárkamatsávot a Fed, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.\r

\r

","id":"20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a2237c-1958-4c79-85ef-7e626cc1a5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Csokkentette_a_dollarkamatot_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2019. október. 30. 19:18","title":"Csökkentette a dollárkamatot az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]