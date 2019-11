Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c232f-1e5c-4c9a-813c-2e8291b41689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok új film az amerikai életet modellezi, mondta Káel Csaba.\r

\r

","shortLead":"Sok új film az amerikai életet modellezi, mondta Káel Csaba.\r

\r

","id":"20191101_A_filmugyi_kormanybiztos_szerint_eros_az_amerikai_mozgokepes_nyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433c232f-1e5c-4c9a-813c-2e8291b41689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dc5797-2f40-4956-8da0-3853e9b707a1","keywords":null,"link":"/elet/20191101_A_filmugyi_kormanybiztos_szerint_eros_az_amerikai_mozgokepes_nyomas","timestamp":"2019. november. 01. 14:29","title":"A filmügyi kormánybiztos szerint erős az amerikai mozgóképes nyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","shortLead":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","id":"20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86acecf-80a7-472a-a045-4762a161742f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","timestamp":"2019. október. 31. 13:21","title":"520 lóerős dízel szívet kapott az Audi SQ8 divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni. A Takaréknál különösen nagy a gond.","shortLead":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni...","id":"20191031_banki_adategyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d01f33-acc1-4d04-af50-6d1fb3c308e6","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_banki_adategyeztetes","timestamp":"2019. október. 31. 05:45","title":"Százezernyi bankszámlát zárolhatnak egy nap múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. Most már 9 van.","shortLead":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. Most már 9 van.","id":"20191031_Dontott_az_itelotabla_marad_az_ellenzek_tobbsege_a_kozgyulesben_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918e1717-c53a-44cd-8d20-f748aa319075","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Dontott_az_itelotabla_marad_az_ellenzek_tobbsege_a_kozgyulesben_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 31. 11:35","title":"Döntött az ítélőtábla, marad az ellenzék többsége Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","shortLead":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","id":"20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d70543-bd7b-41b8-b4b0-a733ce8dc2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2019. november. 01. 14:45","title":"Szuper aranyos ballábú gekkók? - mindig szolgál újabb csodákkal a Galápagos-szigetvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","shortLead":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","id":"20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e76a3e-db4f-4a2b-a678-a0d5feb633a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","timestamp":"2019. október. 30. 18:05","title":"Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai vb mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tököltek a NASA-nál.

","shortLead":"Nem tököltek a NASA-nál.

","id":"20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0eaa-d187-4d97-83a2-97b0f804f976","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","timestamp":"2019. november. 01. 11:13","title":"Minek csinálna töklámpást, úgyse tudja überelni a NASA őrült mérnökeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]