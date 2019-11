Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 Nm-es nyomatékot produkáló erőforrás sportkocsikat megszégyenítő módon lódítja meg a hatalmas luxusszedánt.","shortLead":"Az 1000 Nm-es nyomatékot produkáló erőforrás sportkocsikat megszégyenítő módon lódítja meg a hatalmas luxusszedánt.","id":"20191101_igy_gyorsit_boven_300_kmh_fole_egy_800_loeros_brabus_mercedes__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e9be0a-0d82-4ea6-8306-61c4b697e2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_igy_gyorsit_boven_300_kmh_fole_egy_800_loeros_brabus_mercedes__video","timestamp":"2019. november. 01. 06:41","title":"Így gyorsít bőven 300 km/h fölé egy 800 lóerős Brabus Mercedes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája az ellenzéki együttműködés szétverésére. Karácsony Gergely legfőbb problémája már most is a mögötte álló szivárványkoalíció. ","shortLead":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája...","id":"201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a625543d-4c91-44df-a77c-dc95060043af","keywords":null,"link":"/360/201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","timestamp":"2019. október. 31. 12:00","title":"Orbán engedékenysége mérgezett: a Karácsonynak kieszelt csapda működni látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f8c6bd-6537-40a1-8ac8-1f59ef15a169","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető egy autóból lopta el a tévét, majd átutazta vele a fél várost.","shortLead":"Az elkövető egy autóból lopta el a tévét, majd átutazta vele a fél várost.","id":"20191030_Ellopott_egy_tevet_majd_felugrott_a_tolvaj_a_46os_villamosra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f8c6bd-6537-40a1-8ac8-1f59ef15a169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4579a533-9113-4784-9bb2-c98076179dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Ellopott_egy_tevet_majd_felugrott_a_tolvaj_a_46os_villamosra","timestamp":"2019. október. 30. 18:50","title":"Ellopott egy tévét egy férfi, majd felugrott a 4-6-os villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be egy új kutatás eredményéről a BBC News.","shortLead":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be...","id":"20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc68a5a-a976-43d9-8991-bd509b03edb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","timestamp":"2019. október. 30. 20:45","title":"Kiderült, hogy merre vezetett Ötzi utolsó útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csoportelsőként jutott tovább a Babos-Mladenovic duó a sencseni tenisz WTA-világbajnokság elődöntőjébe.","shortLead":"Csoportelsőként jutott tovább a Babos-Mladenovic duó a sencseni tenisz WTA-világbajnokság elődöntőjébe.","id":"20191101_Baobs_Timea_nem_tud_hibazni_100_szazalekkal_zarta_a_csoportkort_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a5ea22-bf26-464a-9d91-fc12b3660a16","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Baobs_Timea_nem_tud_hibazni_100_szazalekkal_zarta_a_csoportkort_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. november. 01. 12:26","title":"Babos Tímea nem tud hibázni, 100 százalékkal zárta a csoportkört a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvette polgármesteri megbízólevelét Borkai Zsolt győri polgármester, és mondott is pár szót – \"Azt tudom ígérni a győrieknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni és fejleszteni a várost a képviselő-testülettel\".\r

\r

","shortLead":"Átvette polgármesteri megbízólevelét Borkai Zsolt győri polgármester, és mondott is pár szót – \"Azt tudom ígérni...","id":"20191031_Az_elmult_idoszakhoz_hasonlo_intenzitassal_igyekszem_kozremukodni__megszolalt_Borkai_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31032ae-8dc4-42ca-b29a-4d5d6ac73897","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Az_elmult_idoszakhoz_hasonlo_intenzitassal_igyekszem_kozremukodni__megszolalt_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. október. 31. 15:27","title":"\"Az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni\" – megszólalt Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal ugranak. Így van ez most is.","shortLead":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal...","id":"20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd22ea5-d615-498a-8f74-1945e9b5be88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","timestamp":"2019. október. 31. 15:03","title":"Óriási faültetési akcióba kezdtek a legnagyobb YouTube-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]