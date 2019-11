Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes Alberto Fernández esetében attól tartanak, hogy helyette egy korábbi populista elnök lesz az ország igazi vezetője. ","shortLead":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes...","id":"201944_visszatero_peronizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05452459-4439-4365-8f00-39656bdc8047","keywords":null,"link":"/360/201944_visszatero_peronizmus","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Argentínában visszatérőben a peronizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg a WhatsApp és az Instagram is. A cég így akarja a tudtunkra adni, kinek a szolgáltatását használjuk.","shortLead":"Meg a WhatsApp és az Instagram is. A cég így akarja a tudtunkra adni, kinek a szolgáltatását használjuk.","id":"20191104_facebook_whatsapp_instagram_logo_rebranding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5af100-8e66-4389-a0d7-568a91b95224","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_facebook_whatsapp_instagram_logo_rebranding","timestamp":"2019. november. 04. 20:03","title":"Új logót kap a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ea5f52-a6ea-42ed-a788-9906a48c702d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamisítatlan amerikai izomautó ezen kivitelét nem dübörgő V8-as erőforrás, hanem hangtalan villanymotor hajtja.","shortLead":"A hamisítatlan amerikai izomautó ezen kivitelét nem dübörgő V8-as erőforrás, hanem hangtalan villanymotor hajtja.","id":"20191106_bekovetkezett_a_ford_bemutatta_az_elektromos_mustangot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ea5f52-a6ea-42ed-a788-9906a48c702d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddbe98d-3f69-4404-ac41-af6228b6a3c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_bekovetkezett_a_ford_bemutatta_az_elektromos_mustangot","timestamp":"2019. november. 06. 09:21","title":"Bekövetkezett: a Ford bemutatta az elektromos Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a82fd51-1baf-4f52-9703-604fefad17e1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A lakáshiányt felszámolni akaró, szebb jövőt álmodó magyar Bauhaus-építészetet is elsöpörte a fasizmus, mint Németországban, majd a szocreál és a panelkorszak végleg betett a követőinek.","shortLead":"A lakáshiányt felszámolni akaró, szebb jövőt álmodó magyar Bauhaus-építészetet is elsöpörte a fasizmus, mint...","id":"201944__a_magyar_bauhaus__nyomortol_nyomorig__rongyosujfalu__tervez_vegez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a82fd51-1baf-4f52-9703-604fefad17e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdaa9e-244e-4a69-a3bc-30f778507b88","keywords":null,"link":"/360/201944__a_magyar_bauhaus__nyomortol_nyomorig__rongyosujfalu__tervez_vegez","timestamp":"2019. november. 05. 13:00","title":"A rózsadombi villák megépültek, de a \"kollektív álmok\" sohasem váltak valóra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné a személyével hátráltatni a város további fejlődését.","shortLead":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné...","id":"20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b3488-6103-4095-9ca9-34fb7e2ecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","timestamp":"2019. november. 06. 10:41","title":"Ebben a levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal: így jobban nyomon lehet követni azt, miképpen próbál dacolni az öregedéssel az orosz államfő. Az október 30-ai budapesti látogatásra botoxszal jól feltöltve érkezett. Nem Putyin az egyetlen, aki a botoxhoz nyúl, elvégre a hatalomhoz kell egy kis hiúság.","shortLead":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal...","id":"20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e9703-63da-4aea-be3c-dfc3812a6f94","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","timestamp":"2019. november. 04. 18:00","title":"Hogy lehet Putyin arca ennyire kisimult?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Önéletrajzát dedikálja a drogbáró felesége.","shortLead":"Önéletrajzát dedikálja a drogbáró felesége.","id":"20191105_Magyarorszagra_jon_Pablo_Escobar_ozvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888f295-82fe-4fb1-8b06-784574389014","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Magyarorszagra_jon_Pablo_Escobar_ozvegye","timestamp":"2019. november. 05. 15:12","title":"Magyarországra jön Pablo Escobar özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]