Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","shortLead":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","id":"20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe6b82-8fb4-4bbb-8b7e-97336f70ce9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","timestamp":"2019. november. 07. 15:42","title":"Baranyi Krisztina kitűzte Ferencvárosban a kurd zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","shortLead":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","id":"20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8536a708-c227-4761-baef-6f714bff3e21","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","timestamp":"2019. november. 06. 12:03","title":"A túl sok felhasználó miatt akadozik a Takarékbank netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","shortLead":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","id":"20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b448f-255c-4f80-9297-c26aee9567c9","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","timestamp":"2019. november. 06. 21:45","title":"Egy videóban végignézheti, hogyan alakultak a lemezeladások az utóbbi ötven évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","shortLead":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","id":"20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87637be-2719-48bf-bd72-0f91b37c3694","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 06. 19:21","title":"Újbuda saját halottjának tekinti Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják az oszlopra szerelt gombot. Vagy ha esetleg a szemből érkező autós túl gyorsan hajt.","shortLead":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják...","id":"20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8549674a-0cc1-4aaa-9bc1-9974a631e20d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","timestamp":"2019. november. 07. 06:41","title":"Büntetőlámpa a zebránál: garantáltan pirosat kap, aki túl gyorsan hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A vietnami és a brit rendőrség közös munkájával sikerült minden áldozatot azonosítani.","shortLead":"A vietnami és a brit rendőrség közös munkájával sikerült minden áldozatot azonosítani.","id":"20191107_Azonositottak_a_bolgar_kamionban_meghalt_39_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca9800b-4a7e-4e05-b91d-413adcfa8a8b","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Azonositottak_a_bolgar_kamionban_meghalt_39_embert","timestamp":"2019. november. 07. 15:25","title":"Azonosították a brit halálkamion 39 áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök és a szíriai offenzíva ellen. ","shortLead":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök...","id":"20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420624f8-4b71-47e1-8fb3-8473bfee778f","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","timestamp":"2019. november. 07. 14:27","title":"Több százan tüntetnek Erdogan ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül a harmadik parlamenti választást tartja. A tét most is az, mint két éve: mi lesz a Brexittel.","shortLead":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül...","id":"201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb37c84-1397-4f64-a05c-ac06b53277cc","keywords":null,"link":"/360/201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","timestamp":"2019. november. 06. 19:00","title":"Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]