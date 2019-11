Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők a felhasználók adataihoz.","shortLead":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők...","id":"20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cb4e80-cb8e-4d43-a260-46778372634d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. november. 06. 11:03","title":"Újabb adatszivárgás lehetett a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint, aki a bírálatokról, a Közép-európai Egyetem sorsáról, az Orbán Viktorral és a kormánnyal való kapcsolatáról, Oroszország és Kína nyomulásáról beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint, aki...","id":"201945__david_cornstein_amerikai_nagykovet__aketoldalu_kapcsolatokrol_orbanrol_trumprol__a_magandiplomata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fe4d01-714a-40e2-b966-804f416bd8e1","keywords":null,"link":"/360/201945__david_cornstein_amerikai_nagykovet__aketoldalu_kapcsolatokrol_orbanrol_trumprol__a_magandiplomata","timestamp":"2019. november. 07. 06:30","title":"Amerikai nagykövet: a magyar tárgyalásoktól bevérzett a gyomorfekélyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ab5245-88d2-497d-996e-5184442e1494","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fegyelmi eljárást kezdeményeztek a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája ellen, amiért az Európai Bírósághoz fordult – értesült a hvg.hu. A Fővárosi Törvényszék elnöke szerint Vasvári Csaba a nem releváns kérdései feltételével megsértette a bírói hivatás tekintélyét. Varga Judit igazságügyi miniszer viszont már barátkozik az OBT-vel. ","shortLead":"Fegyelmi eljárást kezdeményeztek a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája ellen, amiért az Európai Bírósághoz fordult –...","id":"20191106_Fegyelmi_jar_ha_kenyes_kerdest_tesz_fel_a_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29ab5245-88d2-497d-996e-5184442e1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bdd73a-3afe-45bc-b3bd-3602ce16623f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Fegyelmi_jar_ha_kenyes_kerdest_tesz_fel_a_biro","timestamp":"2019. november. 06. 13:50","title":"Fegyelmi jár, ha kényes kérdést tesz fel a bíró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte, hogy informálódjon a javíthatóságáról. Lesújtó eredmény született.","shortLead":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte...","id":"20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d4afc2-3db5-4f1f-92c8-5697f897a813","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","timestamp":"2019. november. 06. 10:03","title":"Javítani az AirPods Prót? Ezt azonnal felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra voltak kíváncsiak, lehet-e befolyásolni az éjszakai, álomban történő problémamegoldást. Ennek létét nem csupán az évezredes tapasztalatok, hanem az utóbbi évek vizsgálatai is alátámasztották.","shortLead":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra...","id":"201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55563038-8d67-4f56-9e12-07c1e256ff6e","keywords":null,"link":"/360/201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","timestamp":"2019. november. 07. 14:00","title":"Egy kísérlet bebizonyította, hogy érdemes aludni egyet a megoldhatatlannak látszó problémákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné a személyével hátráltatni a város további fejlődését.","shortLead":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné...","id":"20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b3488-6103-4095-9ca9-34fb7e2ecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","timestamp":"2019. november. 06. 10:41","title":"Ebben a levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03134d-5cf5-4183-a8ba-427e82ae9a6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly egyházi hátszéllel kezdheti meg a működését a korábbi Népstadion helyén felhúzott sportlétesítmény.","shortLead":"Komoly egyházi hátszéllel kezdheti meg a működését a korábbi Népstadion helyén felhúzott sportlétesítmény.","id":"20191107_Puskas_Arena_megaldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba03134d-5cf5-4183-a8ba-427e82ae9a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f822f-591d-4604-9304-5722309a084a","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Puskas_Arena_megaldasa","timestamp":"2019. november. 07. 11:12","title":"A rabbi a Puskás Aréna körülmetélésén poénkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]